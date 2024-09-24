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Posted 24 сентября, 10:24

Published 24 сентября, 10:24

Modified 24 сентября, 10:35

Updated 24 сентября, 10:35

В Екатеринбурге студентов УрФУ переселят из центра на окраину

В Екатеринбурге студентов УрФУ переселят из центра на окраину

24 сентября 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney
Студенты УрФУ, которые проживают в общежитиии №11, будут переселены в Новокольцовский район. Причиной является аварийное состояние здания.

По словам студентов, вероятно, в здании будет проводиться капитальный ремонт. Они отмечают, что никто переезжать на окраину не хочет, так как сейчас идти до учебного заведения им всего 10 минут. Теперь же добираться до него придется на автобусе примерно 1,5 часа, пишет Ура.ру.

Также студенты обсуждают, куда будут расселены вновь прибывшие. Одна из девушек заявила, что около шести сотен студентов прибудут в Новокольцовский. На данный момент студенты могут подать заявления и уточнить, с кем бы они хотели проживать в одной комнате.

Также студенты утверждают, что в общежитии №11 работает только мужской душ, а потому мужчинам и женщинам приходится ходить по очереди. Это называют одной из причин расселения.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга пожаловались на проблемы с транспортом в Новокольцовском районе.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Общежитие#Студент#УрФУ#Переселение#Екатеринбург
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