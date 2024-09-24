В Екатеринбурге студентов УрФУ переселят из центра на окраину

По словам студентов, вероятно, в здании будет проводиться капитальный ремонт. Они отмечают, что никто переезжать на окраину не хочет, так как сейчас идти до учебного заведения им всего 10 минут. Теперь же добираться до него придется на автобусе примерно 1,5 часа, пишет Ура.ру.