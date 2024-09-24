В Екатеринбурге студентов УрФУ переселят из центра на окраину

Posted 24 сентября, 10:24
Published 24 сентября, 10:24
Modified 24 сентября, 10:35
Updated 24 сентября, 10:35
По словам студентов, вероятно, в здании будет проводиться капитальный ремонт. Они отмечают, что никто переезжать на окраину не хочет, так как сейчас идти до учебного заведения им всего 10 минут. Теперь же добираться до него придется на автобусе примерно 1,5 часа, пишет Ура.ру.
Также студенты обсуждают, куда будут расселены вновь прибывшие. Одна из девушек заявила, что около шести сотен студентов прибудут в Новокольцовский. На данный момент студенты могут подать заявления и уточнить, с кем бы они хотели проживать в одной комнате.
Также студенты утверждают, что в общежитии №11 работает только мужской душ, а потому мужчинам и женщинам приходится ходить по очереди. Это называют одной из причин расселения.
Напомним, ранее жители Екатеринбурга пожаловались на проблемы с транспортом в Новокольцовском районе.