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Posted 24 сентября, 12:05

Published 24 сентября, 12:05

Modified 24 сентября, 12:06

Updated 24 сентября, 12:06

В Нижнем Тагиле были наказаны подростки за нападение на мужчину у заброшенного дома

В Нижнем Тагиле были наказаны подростки за нападение на мужчину у заброшенного дома

24 сентября 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
Тагилстроевский суд Нижнего Тагила приговорл троих подростков к заключению в Центр временного содержания на срок до 30 суток. Поводом для этого стало нападение на мужчину.

В суд поступили административные заявления после того, как было отказано в возбуждении уголовного дела. Причиной отказа стало то, что дети еще находятся в том возрасте, когда не могут нести уголовную ответственность.

Наказание подростки получили за то, что 28 июля напали на мужчину около дома на улице Хохрякова, 2а. Причина нападения осталась неизвестной.

Ранее под Верхней Пышмой на 30 суток был арестован подросток за избиение девочки.

Бастрыкин заинтересовался нападением на подростков под Талицей
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