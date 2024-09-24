В Нижнем Тагиле предстоит ремонт кровли в спортшколе им. Лопатина

Posted 24 сентября, 13:27
Published 24 сентября, 13:27
Modified 24 сентября, 13:29
Updated 24 сентября, 13:29
За работу подрядной организации, которая выиграет контракт, готовы заплатить почти 3,4 миллиона рублей. Сдать объект нужно не позднее 29 ноября 2024 года.
Уже определены материалы, которые будет необходимо применять после демонтажа старой кровли площадью 477 квадратных метров. Разрушенные участки существующего карниза и парапета строители лицензированной организации зачистят и восстановят, выяснила редакция TagilCity.ru.
Также в документации отмечается, что для выполнения работ предусмотрены современные технологии и оборудование. Подрядчик должен соблюдать меры по технике безопасности и защите окружающей среды.
Напомним, что спортшколе №3 им. А. А. Лопатина в Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт бассейна.