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Posted 24 сентября, 08:18

Published 24 сентября, 08:18

Modified 24 сентября, 08:20

Updated 24 сентября, 08:20

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт детской поликлиники на Карла Маркса

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт детской поликлиники на Карла Маркса

24 сентября 2024, 08:18
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в детской поликлинике на Карла Маркса закончились работы по демонтажу.

В настоящее время строители выполняют ремонт и утепление кровли и фасада. Параллельно идут работы по монтажу перекрытий.

Владислав Пинаев посетил строительную площадку. Глава города рассказал, что ремонт здесь требовался давно.

В этом лечебном учреждении получают медицинскую помощь порядка 7000 детей. Теперь они будут проходить лечение в комфортных условиях. Кроме того, учреждение получит новое оборудование, отметил градоначальник на своей странице в соцсети Вконтакте.

Напомним, в травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт.

На капитальный ремонт школ и больниц Среднего Урала потратят 3,5 млрд рублей
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Здоровье#Поликлиника#Ремонт#Детская поликлиника#Капитальный ремонт#Детское здоровье#Екатеринбург
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