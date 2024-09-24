В Нижнем Тагиле продолжается ремонт детской поликлиники на Карла Маркса

Posted 24 сентября, 08:18
Published 24 сентября, 08:18
Modified 24 сентября, 08:20
Updated 24 сентября, 08:20
В настоящее время строители выполняют ремонт и утепление кровли и фасада. Параллельно идут работы по монтажу перекрытий.
Владислав Пинаев посетил строительную площадку. Глава города рассказал, что ремонт здесь требовался давно.
В этом лечебном учреждении получают медицинскую помощь порядка 7000 детей. Теперь они будут проходить лечение в комфортных условиях. Кроме того, учреждение получит новое оборудование, отметил градоначальник на своей странице в соцсети Вконтакте.
Напомним, в травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт.