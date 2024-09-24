В РЖД опровергли заявления мэра о строительстве в Екатеринбурге наземного метро

Напомним, проекты планировки и межевания для создания Новокольцовского маршрута наземного метро были утверждены еще в прошлом году Алексеем Орловым. Пролегать маршрут будет через кампус УрФУ, «Екатеринбург-Экспо» и другие локации. В общей сложности протяженность линии составит более 10 километров. На данный же момент на автобусный маршрут в данный район жалуются жители города.