В РЖД опровергли заявления мэра о строительстве в Екатеринбурге наземного метро

Posted 24 сентября, 05:30
Published 24 сентября, 05:30
Modified 24 сентября, 05:31
Updated 24 сентября, 05:31
Поэтому данные, по заверениям компании, недостоверны, пишет ЕАН. Однако планы о введении «Новокольцовского» и «Юго-Западного» маршрутов остаются в силе.
Напомним, проекты планировки и межевания для создания Новокольцовского маршрута наземного метро были утверждены еще в прошлом году Алексеем Орловым. Пролегать маршрут будет через кампус УрФУ, «Екатеринбург-Экспо» и другие локации. В общей сложности протяженность линии составит более 10 километров. На данный же момент на автобусный маршрут в данный район жалуются жители города.