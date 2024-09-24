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Posted 24 сентября, 05:30

Published 24 сентября, 05:30

Modified 24 сентября, 05:31

Updated 24 сентября, 05:31

В РЖД опровергли заявления мэра о строительстве в Екатеринбурге наземного метро

В РЖД опровергли заявления мэра о строительстве в Екатеринбурге наземного метро

24 сентября 2024, 05:30
Фото: 1MI
Заявление главы Екатеринбурга Алексея Орлова о возможном начале строительства наземного метро в 2025 году опровергли в РЖД. Там пояснили, что пока источники финансирования данного проекта не подтверждены.

Поэтому данные, по заверениям компании, недостоверны, пишет ЕАН. Однако планы о введении «Новокольцовского» и «Юго-Западного» маршрутов остаются в силе.

Напомним, проекты планировки и межевания для создания Новокольцовского маршрута наземного метро были утверждены еще в прошлом году Алексеем Орловым. Пролегать маршрут будет через кампус УрФУ, «Екатеринбург-Экспо» и другие локации. В общей сложности протяженность линии составит более 10 километров. На данный же момент на автобусный маршрут в данный район жалуются жители города.

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#Ирина Кирилова#Транспорт#Метро#Строительство#Опровержение#Алексей Орлов#Екатеринбург
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