В Тагиле водитель нарушил правила и сбил на переходе 17-летнюю девушку

Posted 24 сентября, 16:26
Published 24 сентября, 16:26
Modified 24 сентября, 16:28
Updated 24 сентября, 16:28
Дорожный инцидент, в результате которого пострадал человек, произошел во вторник, 24 сентября, на Свердловском шоссе, сообщает пресс-служба ГАИ Нижнего Тагила.
Девушка-подросток шла по пешеходному переходу вместе с другими людьми в районе торгово-развлекательного центра, когда на нее наехал автомобиль ВАЗ 21114. Водитель выезжал с парковки ТРЦ и не уступил дорогу, хотя в это время горел зеленый свет для пешеходов.
В момент аварии он был трезв, его водительский стаж составляет 8 лет. Он утверждает, что пострадавшую просто не заметил. У девушки диагностирован перелом плеча, ее доставили в детскую больницу №9 Екатеринбурга.
Накануне в Дегтярске водитель снегоболотохода в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и скинул на землю свою пассажирку.