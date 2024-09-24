В Тагиле водитель нарушил правила и сбил на переходе 17-летнюю девушку

Девушка-подросток шла по пешеходному переходу вместе с другими людьми в районе торгово-развлекательного центра, когда на нее наехал автомобиль ВАЗ 21114. Водитель выезжал с парковки ТРЦ и не уступил дорогу, хотя в это время горел зеленый свет для пешеходов.