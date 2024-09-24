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Posted 24 сентября, 16:26

Published 24 сентября, 16:26

Modified 24 сентября, 16:28

Updated 24 сентября, 16:28

В Нижнем Тагиле водитель сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку

В Тагиле водитель нарушил правила и сбил на переходе 17-летнюю девушку

24 сентября 2024, 16:26
Фото: ГАИ Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле водитель сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку

Водитель автомобиля ВАЗ в Нижнем Тагиле наехал на человека прямо на пешеходном переходе. В больницу с переломом плеча попала несовершеннолетняя девушка.

Дорожный инцидент, в результате которого пострадал человек, произошел во вторник, 24 сентября, на Свердловском шоссе, сообщает пресс-служба ГАИ Нижнего Тагила.

Девушка-подросток шла по пешеходному переходу вместе с другими людьми в районе торгово-развлекательного центра, когда на нее наехал автомобиль ВАЗ 21114. Водитель выезжал с парковки ТРЦ и не уступил дорогу, хотя в это время горел зеленый свет для пешеходов.

Фото: ГАИ Нижний Тагил

В момент аварии он был трезв, его водительский стаж составляет 8 лет. Он утверждает, что пострадавшую просто не заметил. У девушки диагностирован перелом плеча, ее доставили в детскую больницу №9 Екатеринбурга.

Накануне в Дегтярске водитель снегоболотохода в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и скинул на землю свою пассажирку.

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся в Свердловской области
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