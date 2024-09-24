В Туле водитель на «Ладе» на скорости врезался в дом

На записи видно, как автомобиль не вписался в поворот и, не сбавляя скорости, врезался в стену. Водитель внутри был не пристегнут и упал на пассажирское сидение. После аварии мужчина встал и, пошатываясь, вышел из машины, чтобы оценить ущерб.