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Posted 24 сентября, 10:46

Published 24 сентября, 10:46

Modified 24 сентября, 10:47

Updated 24 сентября, 10:47

В Туле водитель на «Ладе» на скорости врезался в дом

24 сентября 2024, 10:46
ДТП произошло утром, 24 сентября, в поселке Молодежный в Туле. На улице Усова водитель, управляя автомобилем «Лада», врезался в многоэтажный дом.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Тула. Происшествия», пишет tsn24.ru. Момент аварии зафиксировали установленные на доме камеры наблюдения.

На записи видно, как автомобиль не вписался в поворот и, не сбавляя скорости, врезался в стену. Водитель внутри был не пристегнут и упал на пассажирское сидение. После аварии мужчина встал и, пошатываясь, вышел из машины, чтобы оценить ущерб.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, место аварии водитель оставил. Его личность и местонахождение устанавливается.

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