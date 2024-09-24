В Туле водитель на «Ладе» на скорости врезался в дом

Posted 24 сентября, 10:46
Published 24 сентября, 10:46
Modified 24 сентября, 10:47
Updated 24 сентября, 10:47
Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Тула. Происшествия», пишет tsn24.ru. Момент аварии зафиксировали установленные на доме камеры наблюдения.
На записи видно, как автомобиль не вписался в поворот и, не сбавляя скорости, врезался в стену. Водитель внутри был не пристегнут и упал на пассажирское сидение. После аварии мужчина встал и, пошатываясь, вышел из машины, чтобы оценить ущерб.
Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, место аварии водитель оставил. Его личность и местонахождение устанавливается.