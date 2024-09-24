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Posted 24 сентября, 14:08

Published 24 сентября, 14:08

Modified 24 сентября, 14:10

Updated 24 сентября, 14:10

Вдова тагильского авторитета требует деньги с лидера свердловской банды из 90-х

Вдова тагильского авторитета требует деньги с лидера свердловской банды из 90-х

24 сентября 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney
Супруга убитого в 90-е в Нижнем Тагиле авторитета Владимира Малыгина требует денежную компенсацию.

Вдова Малыша подала иск в суд на главаря ОПГ «Герат-Урал» Андрея Селезнева, который обвиняется в организации убийства ее мужа, пишет URA.RU.

Банду разгромили полицейские в 2001 году. Селезнев получил тогда 7,5 лет колонии за организацию ОПГ. Следствие не доказало его участие в убийстве Малыша и других авторитетов.

По версии следствия, Малыгина убили бывшие участники его группировки. Тогда Селезнева осудили на 7,8 лет тюремного заключения.

Ранее участник ОПГ в Екатеринбурге приговорен к 7 годам тюрьмы за вымогательство.

«Пацанская Россия. Нижний Тагил»
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Убийство#ОПГ#Екатеринбург
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