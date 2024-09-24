Вдова тагильского авторитета требует деньги с лидера свердловской банды из 90-х

Posted 24 сентября, 14:08
Published 24 сентября, 14:08
Modified 24 сентября, 14:10
Updated 24 сентября, 14:10
Вдова Малыша подала иск в суд на главаря ОПГ «Герат-Урал» Андрея Селезнева, который обвиняется в организации убийства ее мужа, пишет URA.RU.
Банду разгромили полицейские в 2001 году. Селезнев получил тогда 7,5 лет колонии за организацию ОПГ. Следствие не доказало его участие в убийстве Малыша и других авторитетов.
По версии следствия, Малыгина убили бывшие участники его группировки. Тогда Селезнева осудили на 7,8 лет тюремного заключения.
Ранее участник ОПГ в Екатеринбурге приговорен к 7 годам тюрьмы за вымогательство.