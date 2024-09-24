Выпускники школ в РФ будут сдавать новые экзамены для поступления в вузы

Posted 24 сентября, 05:24
Published 24 сентября, 05:24
Modified 24 сентября, 05:26
Updated 24 сентября, 05:26
Так, для того, чтобы поступить на специальность «Электроника и наноэлектроника», нужно будет ЕГЭ только по физике. Раньше поступающие имели возможность по выбору сдать информатику или физику, пишет ЕАН.
Для направления «Образование и педагогические науки» расписали вступительные экзамены для каждого профиля. Таким образом, для профиля по географии нужно ЕГЭ по соответствующему предмету. Аналогичная схема с другими профилями.
Напомним, в Свердловской области предложили обязать выпускников педвузов работать в школе 10 лет, чтобы решить проблему с нехваткой учителей.