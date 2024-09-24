Ягодка к ягодке: вот что нужно сделать с малиной в конце дачного сезона

Posted 24 сентября, 08:53
Published 24 сентября, 08:53
Modified 24 сентября, 08:55
Updated 24 сентября, 08:55
Дачники шутят, что если малину не контролировать, то она способна захватить весь участок за несколько лет. И это действительно так. О том, как правильно ухаживать за малиновой плантацией и контролировать ее рост, рассказывает эксперт портала «Белновости», блогер и агроном Анастасия Коврижных.
Удалите все плодоносящие побеги до уровня земли, так как они больше не нужны и могут стать источником болезней. Обрежьте слабые, больные и поврежденные побеги. Оставьте молодые, крепкие побеги, которые дадут урожай в следующем сезоне. Особое внимание — однолетним побегам. И хотя это основа малинника и его будущее, избыток молодой поросли негативно сказывается на состоянии посадок: урожайность снижается, а сам куст «загущается».
Оптимальное количество — 4-6 сильных побегов на один погонный метр ряда. Остальные следует удалить, выбирая самые слабые, искривленные или растущие не в том направлении, — советует эксперт.
Внесите органические удобрения — перепревший навоз или компост, чтобы улучшить плодородие почвы. Можно также использовать минеральные удобрения с низким содержанием азота, но с высоким содержанием фосфора и калия.
Хорошо полейте кусты перед заморозками, чтобы обеспечить растения влагой на зимний период. Мульчируйте почву вокруг кустов соломой, опилками или торфом, чтобы защитить корни от морозов и улучшить структуру почвы.
Уберите все опавшие листья и мусор под кустами, чтобы предотвратить зимовку вредителей и патогенов. Можно провести профилактическое опрыскивание медным купоросом или бордосской жидкостью.
В регионах с суровыми зимами согните молодые побеги к земле и накройте лапником или специальным укрывным материалом для защиты от холода.
Правильная подготовка малины к зиме поможет сохранить растения здоровыми и получить хороший урожай в следующем году.
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