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Posted 24 сентября, 08:53

Published 24 сентября, 08:53

Modified 24 сентября, 08:55

Updated 24 сентября, 08:55

Ягодка к ягодке: вот что нужно сделать с малиной в конце дачного сезона

Ягодка к ягодке: вот что нужно сделать с малиной в конце дачного сезона

24 сентября 2024, 08:53
Фото: Photo by Ashim D’Silva on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Малину сажают практически все дачники. И это оправдано: растение довольно неприхотливо, а ягоды дает вкусные и полезные. Но даже самым нетребовательным кустам требуется уход. Позаботьтесь о малине в конце сезона, и она порадует вас богатым урожаем в следующем году.

Дачники шутят, что если малину не контролировать, то она способна захватить весь участок за несколько лет. И это действительно так. О том, как правильно ухаживать за малиновой плантацией и контролировать ее рост, рассказывает эксперт портала «Белновости», блогер и агроном Анастасия Коврижных.

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Обрезка

Удалите все плодоносящие побеги до уровня земли, так как они больше не нужны и могут стать источником болезней. Обрежьте слабые, больные и поврежденные побеги. Оставьте молодые, крепкие побеги, которые дадут урожай в следующем сезоне. Особое внимание — однолетним побегам. И хотя это основа малинника и его будущее, избыток молодой поросли негативно сказывается на состоянии посадок: урожайность снижается, а сам куст «загущается».

Оптимальное количество — 4-6 сильных побегов на один погонный метр ряда. Остальные следует удалить, выбирая самые слабые, искривленные или растущие не в том направлении, — советует эксперт.

Подкормка

Внесите органические удобрения — перепревший навоз или компост, чтобы улучшить плодородие почвы. Можно также использовать минеральные удобрения с низким содержанием азота, но с высоким содержанием фосфора и калия.

Своевременно проведенная обрезка позволит получить урожай крупных ягодСвоевременно проведенная обрезка позволит получить урожай крупных ягод
Своевременно проведенная обрезка позволит получить урожай крупных ягод. Фото: Photo by Hector Bermudez on Unsplash

Полив и мульчирование

Хорошо полейте кусты перед заморозками, чтобы обеспечить растения влагой на зимний период. Мульчируйте почву вокруг кустов соломой, опилками или торфом, чтобы защитить корни от морозов и улучшить структуру почвы.

Защита от вредителей и болезней

Уберите все опавшие листья и мусор под кустами, чтобы предотвратить зимовку вредителей и патогенов. Можно провести профилактическое опрыскивание медным купоросом или бордосской жидкостью.

Утепление

В регионах с суровыми зимами согните молодые побеги к земле и накройте лапником или специальным укрывным материалом для защиты от холода.

Правильная подготовка малины к зиме поможет сохранить растения здоровыми и получить хороший урожай в следующем году.

Ранее эксперты рассказали, что можно сделать со старым грунтом из цветочных горшков.

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