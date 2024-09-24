Ягодка к ягодке: вот что нужно сделать с малиной в конце дачного сезона

Дачники шутят, что если малину не контролировать, то она способна захватить весь участок за несколько лет. И это действительно так. О том, как правильно ухаживать за малиновой плантацией и контролировать ее рост, рассказывает эксперт портала «Белновости», блогер и агроном Анастасия Коврижных.