Житель Сухого Лога предстанет перед судом за нападение своей собаки на людей и псов

Posted 24 сентября, 07:19
Published 24 сентября, 07:19
Modified 24 сентября, 07:21
Updated 24 сентября, 07:21
Так, однажды во время конфликта с местными жителями мужчина стал натравливать на них и их питомцев свою собаку, которую выгуливал без намордника.
Вследствие этого инцидента люди и животные пострадали. Одному псу пришлось ампутировать часть лапы, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В декабре 2022 года свердловчанин выпустил собаку без намордника в подъезд, в результате чего животное укусило ребенка за лицо и руку. Также пес напал на собаку породы хаски, которой впоследствии ампутировали часть лапы.
Спустя месяц мужчина поссорился на улице со своей знакомой и натравил на нее животное, которое причинило ей вред. Кроме вышеуказанных случаев, горожанин совершил два хулиганства со своей собакой.
В отношении него было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый вину не признал. Материалы следствия переданы в суд.
Напомним, в Екатеринбурге две женщины набросились на девушку из-за ее собаки, находившейся на улице без намордника.