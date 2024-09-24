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Posted 24 сентября, 07:19

Published 24 сентября, 07:19

Modified 24 сентября, 07:21

Updated 24 сентября, 07:21

Житель Сухого Лога предстанет перед судом за нападение своей собаки на людей и псов

Житель Сухого Лога предстанет перед судом за нападение своей собаки на людей и псов

24 сентября 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
В Сухом Логу местный житель натравливал свою собаку на соседей и их питомцев. Инциденты происходили с 2022 по 2024 год.

Так, однажды во время конфликта с местными жителями мужчина стал натравливать на них и их питомцев свою собаку, которую выгуливал без намордника.

Вследствие этого инцидента люди и животные пострадали. Одному псу пришлось ампутировать часть лапы, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В декабре 2022 года свердловчанин выпустил собаку без намордника в подъезд, в результате чего животное укусило ребенка за лицо и руку. Также пес напал на собаку породы хаски, которой впоследствии ампутировали часть лапы.

Спустя месяц мужчина поссорился на улице со своей знакомой и натравил на нее животное, которое причинило ей вред. Кроме вышеуказанных случаев, горожанин совершил два хулиганства со своей собакой.

В отношении него было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый вину не признал. Материалы следствия переданы в суд.

Напомним, в Екатеринбурге две женщины набросились на девушку из-за ее собаки, находившейся на улице без намордника.

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