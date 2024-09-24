Житель Свердловской области лишился дорогого автомобиля за пьяную езду

Posted 24 сентября, 12:34
Published 24 сентября, 12:34
Modified 24 сентября, 12:36
Updated 24 сентября, 12:36
Инцидент произошел в июне 2024 года. Мужчина, не имея водительских прав, управлял своей иномаркой. При этом он был пьяный.
Суд приговорил свердловчанина к 240 часам обязательных работ и лишил прав на 2 года, а также постановил изъять Honda CR-V стоимостью 1,2 миллиона рублей в пользу государства. Смягчающим обстоятельством для виновного стало наличие маленьких детей.
Важно отметить, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Приговор обжалованию не подлежит, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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