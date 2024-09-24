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Posted 24 сентября, 12:34

Published 24 сентября, 12:34

Modified 24 сентября, 12:36

Updated 24 сентября, 12:36

Житель Свердловской области лишился дорогого автомобиля за пьяную езду

Житель Свердловской области лишился дорогого автомобиля за пьяную езду

24 сентября 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney
В Артинском районе у мужчины конфисковали машину стоимостью 1,2 млн за пьяную езду.

Инцидент произошел в июне 2024 года. Мужчина, не имея водительских прав, управлял своей иномаркой. При этом он был пьяный.

Суд приговорил свердловчанина к 240 часам обязательных работ и лишил прав на 2 года, а также постановил изъять Honda CR-V стоимостью 1,2 миллиона рублей в пользу государства. Смягчающим обстоятельством для виновного стало наличие маленьких детей.

Важно отметить, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Приговор обжалованию не подлежит, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в Тугулыме у любителя приложиться к бутылке за рулем отобрали Audi.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Лишение прав#Екатеринбург#Инцидент
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