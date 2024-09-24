Жители Кургана будут платить увеличенную в 10 раз госпошлину

Если долг составит от 100 тысяч рублей и выше, гос ударственная пошлина вырастет вместе с суммой иска, и составит до 900 тысяч рублей. Если исполнительный лист не будет оплачен в пятидневный срок, то должника обяжут дополнительно заплатить исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы взыскания.