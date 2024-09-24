Жители Кургана будут платить увеличенную в 10 раз госпошлину

Posted 24 сентября, 15:00
Published 24 сентября, 15:00
Modified 27 сентября, 11:17
Updated 27 сентября, 11:17
Долги курганцев за тепло и горячую воду в Кургане составляет 675 миллионов рублей. Предприятия Кургана должны 176 миллионов рублей. Количество неплательщиков увеличивается. Это негативно сказывается на деятельности основного теплоснабжающего предприятия города, сообщает генеральный директор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев в интервью порталу «Область 45».
«Теплоснабжение — это самый дорогой ресурс в платежной квитанции. Из-за большой задолженности мы сталкиваемся с огромной проблемой финансирования запланированных на лето ремонтов, нередко от части перспективных планов приходится отказываться. Помимо ремонтов и своевременной подачи тепла нам нужно восстанавливать благоустройство, обновлять изоляцию и сети горячего водоснабжения. Сегодня установленный тариф для нашего предприятия и так не покрывает всех затрат, а высокая задолженность еще больше добавляет проблем, — отметил генеральный директор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев.
О том, что с 8 сентября пошлина уже увеличена, директор по корпоративному и организационному управлению Курганской генерирующей компании Алексей Истомин объяснил следующее:
«Если дело рассматривают в упрощённом порядке, госпошлина за взыскание задолженности с физического лица увеличится с 200 до 2 000 рублей. Если же дело дошло до искового заявления в суд, размер пошлины вырастет с 400 до 4 000 рублей. Указанные суммы являются минимальными и подлежат оплате даже при небольшом долге потребителя».
Если долг составит от 100 тысяч рублей и выше, гос ударственная пошлина вырастет вместе с суммой иска, и составит до 900 тысяч рублей. Если исполнительный лист не будет оплачен в пятидневный срок, то должника обяжут дополнительно заплатить исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы взыскания.
«Мы надеемся, что повышение государственных пошлин поможет уменьшить количество неплательщиков. Жителям не стоит доводить дело до суда, чтобы избежать дополнительных затрат. Сейчас пока не начался отопительный сезон, самое время оплатить накопившиеся долги и дальше своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнул Александр Прибылев.
УралПолитRu напоминает, что оплачивать коммунальные услуги обязательно до десятого числа каждого месяца. Э то можно сделать с помощью квитанции за услуги ЖКХ, а также через приложение для смартфонов «Коммуналка онлайн» от энергосбытовой компании «Восток».