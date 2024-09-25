26 сентября стартует запись на осеннюю смену в загородные лагеря Нижнего Тагила

Posted 25 сентября, 13:02
Published 25 сентября, 13:02
Modified 25 сентября, 13:04
Updated 25 сентября, 13:04
В этом году с 26 октября по 1 ноября детей будут принимать лагеря «Уральский огонек» и «Антоновский». Стоимость путевки за семь дней составляет 7 439 рублей, а размер родительской платы (20%) — 1 488 рублей, выяснила редакция TagilCity.ru.
Заявления подаются теперь только на портале Госуслуг в разделе «Образование. Дети.» (на других платформах приниматься не будут). Черновик можно заполнить заранее.
Также родители могут обратиться для подачи документов в любой МФЦ Нижнего Тагила, они работают во всех районах города. Туда же нужно для сверки принести оригиналы и копии, если заявление на путевку было подано через интернет. Путевки будут выдаваться с 12 по 17 октября 2024 года.
Напомним, что только за первую половину лета 2024 года в загородных лагерях Нижнего Тагила отдохнули шесть тысяч детей.