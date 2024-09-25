26 сентября стартует запись на осеннюю смену в загородные лагеря Нижнего Тагила

Также родители могут обратиться для подачи документов в любой МФЦ Нижнего Тагила, они работают во всех районах города. Туда же нужно для сверки принести оригиналы и копии, если заявление на путевку было подано через интернет. Путевки будут выдаваться с 12 по 17 октября 2024 года.