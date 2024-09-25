Академик призвал не торопить школьников с выбором профессии и оставить 11 классов

Posted 25 сентября, 10:50
Published 25 сентября, 10:50
Modified 25 сентября, 10:53
Updated 25 сентября, 10:53
Ранее помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на официальной встрече в Мурманске высказал предположение, что обучение в школах и вузах в ближайшем будущем может сильно измениться. По его мнению, оно станет более специализированным, а также сократится по продолжительности. Так, классическое 5-6 летнее высшее образование в ближайшем десятилетии уйдет в прошлое, считает Мединский. А 11-летний срок обучения в школе он вовсе назвал «непозволительной роскошью», отметив, что чем раньше выпускники будут выходить на работу, тем большей будет их конкурентоспособность.
«Мединский, конечно, умный человек, но я с ним категорически не согласен, — говорит Евгений Ямбург. — Почему-то во всех цивилизованных странах, и в Европе, и в США, учат по 12 лет, и никто не считает, что это много. Более того, у нас и в России в крупных школах есть подготовительная группа. То есть 11 лет плюс подготовительная группа — получается 12 лет. Это абсолютно нормально, потому что личность человека формируется постепенно, поэтапно. И когда Мединский говорит о профориентации — слушайте, так она начинается уже с детского сада. Сегодня современные дети уже работают с 3D принтерами, с электронными микроскопами. В старшей школе существуют профильные классы: медицинские, инженерные, гуманитарные и так далее. Но кто сказал, что человек уже к окончанию школы должен выбрать профессию?».
Заслуженный учитель в беседе с Общественной службой новостей отметил, что некоторым людям удается наконец выбрать свой карьерный путь лишь спустя многие годы после окончания школы. Торопить в этом вопросе нельзя, уверен он.
«Приведу пример. У меня было очень много интересных ребят, моим старшим выпускникам уже 64 года. И у меня учился внук замечательного — я его тоже уважаю — кардиолога, академика Бокерии. Он учился до 10 класса в медицинском профиле, а в 11 перешёл в экономический, и сказал: „Нет, меня такая профессия все-таки не устраивает“. И Лео Анатольевич Бокерия, он умный человек, в шутку говорил: „Внук меня предал“. Да не предал он. Прошу прощения, жениться можно несколько раз, но нелюбимая профессия — это травма на всю жизнь, — подчеркнул Ямбург. — Поэтому пусть дети выбирают и пробуют, находят себя, свою траекторию развития, даже если родители, бабушки и дедушки видят в них продолжателей своего дела. Такое тоже бывает, есть династии. Так что пусть будет вариативное, гибкое образование. И не надо никого торопить».