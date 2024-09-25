Академик призвал не торопить школьников с выбором профессии и оставить 11 классов

Ранее помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на официальной встрече в Мурманске высказал предположение, что обучение в школах и вузах в ближайшем будущем может сильно измениться. По его мнению, оно станет более специализированным, а также сократится по продолжительности. Так, классическое 5-6 летнее высшее образование в ближайшем десятилетии уйдет в прошлое, считает Мединский. А 11-летний срок обучения в школе он вовсе назвал «непозволительной роскошью», отметив, что чем раньше выпускники будут выходить на работу, тем большей будет их конкурентоспособность.