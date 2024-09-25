Более 180 новых контейнеров для ТКО появилось в 9 городах Среднего Урала в 2024 году

Напомним, с момента начала экологической реформы в Свердловской области организовали более тысячи новых контейнерных площадок. Их обустраивают в крупных городах, в небольших населенных пунктах, а также в садовых товариществах. В Нижнем Тагиле за это время появилось свыше 200 новых мест накопления ТКО. Так, в Висимо-Уткинске, Уральце, Екве, Елизаветинском, Студеном, Захаровке, Чащино и Чауже было смонтировано 15 новых мест для скопления ТКО. При этом после обновления два поселка — Елизаветинское и Чауж — смогли полностью отказаться от бесконтейнерного способа сбора отходов.