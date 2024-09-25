Более 180 новых контейнеров для ТКО появилось в 9 городах Среднего Урала в 2024 году

Posted 25 сентября, 08:03
Published 25 сентября, 08:03
Modified 25 сентября, 08:05
Updated 25 сентября, 08:05
Больше всего новых пластиковых емкостей получил Волчанск: 100 баков были предоставлены органам местного самоуправления в ответственное пользование в рамках кампании по модернизации контейнерных площадок. При этом муниципалитет взял на себя полную ответственность за сохранность, ремонт и санитарное состояние полученного оборудования.
Примечательно, что до 21 августа 2024 года здесь эксплуатировались исключительно контейнеры объемом 0,75 кубометров, что могло приводить к их переполнению. Теперь же подобные ситуации будут исключены: новое оборудование вмещает гораздо больший объем ТКО.
Кроме того, новые баки появились в Качканаре, Ивделе и Нижней Салде. Например, в Ивдель поступили 20 контейнеров для твердых коммунальных отходов объемом 1,1 кубический метр.
Инфраструктура Кушвинского, Пелымского, Краснотурьинского, Сосьвинского городских округов и Нижнего Тагила также пополнилась новым оборудованием.
Каждый год региональный оператор принимает активное участие в обновлении инфраструктуры сбора ТКО. Главное условие для сотрудничества и предоставления нового оборудования в ответственное пользование органам местного самоуправления — их готовность к проведению реконструкции и строительству новых мест накопления твердых коммунальных отходов, — заверил генеральный директор ООО «Компания „Рифей“» Артем Ткаченко.
Оснащение контейнерных площадок новыми емкостями и поддержание их в работоспособном состоянии — задача собственников. Вопросы, связанные с вывозом ТКО, можно задать специалистам горячей линии компании «Рифей» по телефону 8-800-23-02-43.
Напомним, с момента начала экологической реформы в Свердловской области организовали более тысячи новых контейнерных площадок. Их обустраивают в крупных городах, в небольших населенных пунктах, а также в садовых товариществах. В Нижнем Тагиле за это время появилось свыше 200 новых мест накопления ТКО. Так, в Висимо-Уткинске, Уральце, Екве, Елизаветинском, Студеном, Захаровке, Чащино и Чауже было смонтировано 15 новых мест для скопления ТКО. При этом после обновления два поселка — Елизаветинское и Чауж — смогли полностью отказаться от бесконтейнерного способа сбора отходов.