Диетолог Писарева посоветовала делать полуфабрикаты самостоятельно

Врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с RT посоветовала делать полуфабрикаты самостоятельно. При этом она рекомендовала не использовать полуфабрикаты в рационе ребёнка, если у него есть какие-то хронические заболевания.