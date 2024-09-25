Диетолог Писарева посоветовала делать полуфабрикаты самостоятельно

Posted 25 сентября, 14:25
Published 25 сентября, 14:25
Modified 25 сентября, 14:27
Updated 25 сентября, 14:27
Она отметила, что детям до трёх лет не рекомендуется есть полуфабрикаты, пишет RT.
«Их пищеварительная система ещё недостаточно отлажена, и любое вмешательство какого-то постороннего продукта, аллергена, может сказаться на здоровье. Если у ребёнка какие-то хронические заболевания серьёзные, в том числе пищеварительной системы, также не рекомендуется использовать в рационе полуфабрикаты», — считает Писарева.
Врач считает, что в магазинных котлетах могут быть добавлены соль и специи, на которые «могут возникнуть какие-то аллергические реакции».
«Крахмал, который, например, вызывает вздутие у детей. К тому же бывает, что, удешевляя себестоимость того или иного полуфабриката, заменяется животный белок на растительный белок. Он хуже усваивается», — подчеркнула специалист.
По мнению Писаревой, нужно готовить полуфабрикаты самостоятельно.
«То есть покупать целиковый продукт и из него уже делать полуфабрикаты и, например, замораживать их на какой-то длительный срок хранения», — поделилась она.