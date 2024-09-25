Дорогие удобрения больше не покупаю: разбрасываю эту крупу и набиваю корзины овощами

Posted 25 сентября, 11:45
Published 25 сентября, 11:45
Modified 25 сентября, 11:48
Updated 25 сентября, 11:48
Иногда растениям действительно требуются специфические микроэлементы, которые проще получить из более дорогих комплексных удобрений. Однако в большинстве случаев достаточно базовых макроэлементов — азота, фосфора и калия. Они в полном объеме присутствуют в этих крупах, которые не только помогают повысить плодородие, но и улучшают структуру грунта.
Ячменная и кукурузная крупа богаты углеводами и содержат микроэлементы, которые вступают во взаимодействие с полезными почвенными микроорганизмами и способствуют их активности. Также крупы помогают удерживать влагу в почве, что неоценимо в засушливых регионах.
Определите участок, который вы хотите удобрить. Измельчите кукурузную и ячневую крупу, чтобы ускорить ее разложение в почве. Рассыпьте крупу по поверхности земли. Постарайтесь распределить ее равномерно и покрыть весь участок. Вскопайте землю, чтобы крупа смешалась с верхним слоем почвы. Это ускорит процесс разложения, а питательные вещества впитаются быстрее.
После того, как крупа распределена и перепахана, полейте участок. Потребуется примерно 2-4 недели на разложение органического материала, после этого можно сажать новые растения. Удобрять крупой можно два раза в год: весной и осенью. А лучше чередовать этот вид подкормки с другими или добавлять крупу в навоз или компост. Некоторые дачники также кладут ее в компостную кучу для ускорения созревания перегноя.
В целом крупы в качестве единственного способа поддержания плодородности почвы использовать не стоит, но в комплексе с другими методами подкормка крупами дает очень неплохой эффект.
Ранее эксперты рассказали, почему осенью нужно отдавать предпочтение калийным удобрениям для поддержания здоровья почвы.
Источник: belnovosti.by