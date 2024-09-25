tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 11:45

Published 25 сентября, 11:45

Modified 25 сентября, 11:48

Updated 25 сентября, 11:48

Дорогие удобрения больше не покупаю: разбрасываю эту крупу и набиваю корзины овощами

Дорогие удобрения больше не покупаю: разбрасываю эту крупу и набиваю корзины овощами

25 сентября 2024, 11:45
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Многие дачники полагают, что использование дорогих удобрений автоматически повысит урожайность на участке. Однако практически таких же результатов можно добиться и другими способами. Например, улучшить почву помогают обычные крупы — кукурузная или ячменная.

Иногда растениям действительно требуются специфические микроэлементы, которые проще получить из более дорогих комплексных удобрений. Однако в большинстве случаев достаточно базовых макроэлементов — азота, фосфора и калия. Они в полном объеме присутствуют в этих крупах, которые не только помогают повысить плодородие, но и улучшают структуру грунта.

Льем это средство в компост и быстро получаем полноценное удобрение: трюк от агронома
Узнать подробнее

Ячменная и кукурузная крупа богаты углеводами и содержат микроэлементы, которые вступают во взаимодействие с полезными почвенными микроорганизмами и способствуют их активности. Также крупы помогают удерживать влагу в почве, что неоценимо в засушливых регионах.

Определите участок, который вы хотите удобрить. Измельчите кукурузную и ячневую крупу, чтобы ускорить ее разложение в почве. Рассыпьте крупу по поверхности земли. Постарайтесь распределить ее равномерно и покрыть весь участок. Вскопайте землю, чтобы крупа смешалась с верхним слоем почвы. Это ускорит процесс разложения, а питательные вещества впитаются быстрее.

Если регулярно и грамотно удобрять почву, то растения будут радовать хорошим урожаемЕсли регулярно и грамотно удобрять почву, то растения будут радовать хорошим урожаем
Если регулярно и грамотно удобрять почву, то растения будут радовать хорошим урожаем. Фото: Photo by CDC on Unsplash

После того, как крупа распределена и перепахана, полейте участок. Потребуется примерно 2-4 недели на разложение органического материала, после этого можно сажать новые растения. Удобрять крупой можно два раза в год: весной и осенью. А лучше чередовать этот вид подкормки с другими или добавлять крупу в навоз или компост. Некоторые дачники также кладут ее в компостную кучу для ускорения созревания перегноя.

В целом крупы в качестве единственного способа поддержания плодородности почвы использовать не стоит, но в комплексе с другими методами подкормка крупами дает очень неплохой эффект.

Ранее эксперты рассказали, почему осенью нужно отдавать предпочтение калийным удобрениям для поддержания здоровья почвы.

Источник: belnovosti.by

Готовим правильное удобрение: что можно и что нельзя класть в компост
Узнать подробнее
Читайте также:
Ягоды будете собирать десятками килограммов: чем подкормить клубнику осеньюНе растут и не цветут: как ухаживать за комнатными цветами осенью и как их поливатьКак улучшить почву на участке без удобрений: сажаем сидераты и повышаем урожайность
#Лидия Шиманаева#Россия#Окружающая среда#Дача#Растения#Крупы#Удобрения#Подкормка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Популярное