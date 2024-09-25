Дорогие удобрения больше не покупаю: разбрасываю эту крупу и набиваю корзины овощами

После того, как крупа распределена и перепахана, полейте участок. Потребуется примерно 2-4 недели на разложение органического материала, после этого можно сажать новые растения. Удобрять крупой можно два раза в год: весной и осенью. А лучше чередовать этот вид подкормки с другими или добавлять крупу в навоз или компост. Некоторые дачники также кладут ее в компостную кучу для ускорения созревания перегноя.