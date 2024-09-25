Ефимов: Еще 6 тысяч жителей Москвы переедут в новостройки по программе реновации

Процесс переселения по программе реновации будет осуществляться в несколько этапов. В данный момент началось переселение жильцов четырех старых домов в Нагорном районе, двух — в Войковском, двух — в Люблине, двух — в Фили-Давыдкове, одного — в Пресненском и одного — в Восточном районах.