Ефимов: Еще 6 тысяч жителей Москвы переедут в новостройки по программе реновации

Posted 25 сентября, 11:59
Published 25 сентября, 11:59
Modified 25 сентября, 11:59
Updated 25 сентября, 11:59
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Издание mos.ru пишет, что в Москве в сентябре будет введено в эксплуатацию 11 новых жилых домов, предназначенных для переселенцев. Более шести тысяч москвичей смогут переехать в современные квартиры. Большинство этих объектов расположены на востоке города.
Ефимов отметил, что новые жилые комплексы находятся в шести административных округах. Четыре дома расположены в Восточном округе, два — в Юго-Восточном и Западном и по одному — в Центральном, Южном и Северном округах. Будущим жильцам будет предложено свыше 2,8 тысячи квартир.
На территории новых жилых комплексов планируется создание детских и спортивных площадок, а также зон для отдыха. Все здания будут проектироваться с учётом принципов безбарьерной среды, обеспечивая доступность для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками. На первых этажах разместятся коммерческие помещения и объекты инфраструктуры.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в рамках реализации программы реновации планируется расселить 25 старых домов. Горожане переедут в границах своего района. Для кого-то улучшится транспортная доступность. Например, будущие новоселы из Нагорного района смогут переехать в дом на Электролитном проезде, расположенном всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Нагорная».
Процесс переселения по программе реновации будет осуществляться в несколько этапов. В данный момент началось переселение жильцов четырех старых домов в Нагорном районе, двух — в Войковском, двух — в Люблине, двух — в Фили-Давыдкове, одного — в Пресненском и одного — в Восточном районах.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она коснется порядка миллиона москвичей. В рамках ее реализации предусматривается переселение 5176 жилых зданий.