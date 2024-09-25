tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 07:24

Published 25 сентября, 07:24

Modified 25 сентября, 07:26

Updated 25 сентября, 07:26

Екатеринбургский депутат назвал бредом данные о высоких зарплатах в ЖКХ

Екатеринбургский депутат назвал бредом данные о высоких зарплатах в ЖКХ

25 сентября 2024, 07:24
Фото: 1MI
Екатеринбургский депутат Александр Колесников не согласен с данными в интернете о заработной плате 100 тысяч в сфере ЖКХ.

25 сентября на заседании городской думы в ходе обсуждения заработной платы работников думы, депутат заявил, что в интернете пишут полную ерунду про размер заработной платы в городе. Он назвал бредом данные о зарплате в сфере ЖКХ от ста тысяч рублей.

В ходе обсуждения депутаты не сошлись во мнении о размере зарплат в столице Урала, пишет ЕАН.

Ранее в Екатеринбурге на 20 тысяч подняли зарплаты работникам метро.

В Екатеринбурге подняли зарплаты школьным охранникам из ЧОПов
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Работа#Зарплата#ЖКХ#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное