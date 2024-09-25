Екатеринбургский депутат назвал бредом данные о высоких зарплатах в ЖКХ

25 сентября на заседании городской думы в ходе обсуждения заработной платы работников думы, депутат заявил, что в интернете пишут полную ерунду про размер заработной платы в городе. Он назвал бредом данные о зарплате в сфере ЖКХ от ста тысяч рублей.