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Posted 25 сентября, 10:06

Published 25 сентября, 10:06

Modified 25 сентября, 10:08

Updated 25 сентября, 10:08

Экс-полпред в УрФО Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда

Экс-полпред в УрФО Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда

25 сентября 2024, 10:06
Фото: официальный сайт полпреда в УрФО
Бывший полпред президента в УрФО Владимир Якушев был назначен первым вице-спикером Совета Федерации. Такое решение было принято на пленарном заседании.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил полпреда от должности.

Перед избранием сенаторы сначала приняли решение о досрочном сложении полномочий представителя Тюменской области Павла Тараканова. Его мандат и получил Якушев, пишет РИА «Новости».

Ранее Тараканов рассказывал, что написал заявление о сложении полномочий и планирует вернуться в правительство Тюменской области.

Ранее в Нижнем Тагиле свой пост покинул глава городского хозяйства Андрей Лебедев.

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#Ирина Кирилова#Назначение#Пост#Полпред#Екатеринбург#Владимир Якушев
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