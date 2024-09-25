Экс-полпред в УрФО Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда

Бывший полпред президента в УрФО Владимир Якушев был назначен первым вице-спикером Совета Федерации. Такое решение было принято на пленарном заседании.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил полпреда от должности. Перед избранием сенаторы сначала приняли решение о досрочном сложении полномочий представителя Тюменской области Павла Тараканова. Его мандат и получил Якушев, пишет РИА «Новости». Ранее Тараканов рассказывал, что написал заявление о сложении полномочий и планирует вернуться в правительство Тюменской области. Ранее в Нижнем Тагиле свой пост покинул глава городского хозяйства Андрей Лебедев. Работающий с мигрантами топ-силовик подал в отставку из свердловского МВД Узнать подробнее