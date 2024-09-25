Экс-полпред в УрФО Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда

Posted 25 сентября, 10:06
Published 25 сентября, 10:06
Modified 25 сентября, 10:08
Updated 25 сентября, 10:08
Ранее президент РФ Владимир Путин освободил полпреда от должности.
Перед избранием сенаторы сначала приняли решение о досрочном сложении полномочий представителя Тюменской области Павла Тараканова. Его мандат и получил Якушев, пишет РИА «Новости».
Ранее Тараканов рассказывал, что написал заявление о сложении полномочий и планирует вернуться в правительство Тюменской области.
Ранее в Нижнем Тагиле свой пост покинул глава городского хозяйства Андрей Лебедев.