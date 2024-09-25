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Posted 25 сентября, 08:31

Published 25 сентября, 08:31

Modified 25 сентября, 08:34

Updated 25 сентября, 08:34

В Свердловской области под запрет на ловлю попали три вида рыбы

Где и какую рыбу запрещено ловить в Свердловской области?

25 сентября 2024, 08:31
Фото: 1MI

В Свердловской области под запрет на ловлю попали три вида рыбы

Три вида рыбы запрещено ловить в Свердловской области осенью 2024 года. Пока в силу вступил один запрет. Другие начнут действовать с октября.

Три вида ценной рыбы в Свердловской области нельзя будет ловить этой осенью. Это сига, рипус и сибирский хариус. О том, на какие из водоемов будут распространены запреты рассказали в Нижнеобском территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.

Так, имеются определенные правила рыболовства. В приказе Минсельхоза России №646 имеется пункт о запретных периодах. Они могут быть весенними и осенними. Это касается не всех, а только некоторых из объектов. В основном периоды ограничений приходятся на нерест.

Например, нерест сига в Свердловской области уже начался. Обитает эта рыба в озере Таватуй. Запрет начал действовать 20 сентября и окончит свое действие 20 ноября. А с 20 октября по 15 ноября нельзя будет ловить сибирский хариус повсеместно. Также с 15 октября начнет действие еще один запрет — на добычу рипуса. Водится он в Нижне-Качканарском водохранилище на реке Выя (Туринской). Продлится запрет до 10 декабря, пишет Ура.ру.

В рыбоохране предупреждают, что не стоит забывать и о других запретах. Так, на озере Таватуй в периоды нереста нельзя передвигаться на моторных лодках. На местах будут дежурить инспекторы, которые могут поймать рыбаков и выписать им штраф. За некоторые деяния также предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее рыбак из Свердловской области рассказал о снижении количества улова в Невьянском районе.

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