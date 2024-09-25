Где и какую рыбу запрещено ловить в Свердловской области?

Например, нерест сига в Свердловской области уже начался. Обитает эта рыба в озере Таватуй. Запрет начал действовать 20 сентября и окончит свое действие 20 ноября. А с 20 октября по 15 ноября нельзя будет ловить сибирский хариус повсеместно. Также с 15 октября начнет действие еще один запрет — на добычу рипуса. Водится он в Нижне-Качканарском водохранилище на реке Выя (Туринской). Продлится запрет до 10 декабря, пишет Ура.ру.