Где и какую рыбу запрещено ловить в Свердловской области?

Posted 25 сентября, 08:31
Published 25 сентября, 08:31
Modified 25 сентября, 08:34
Updated 25 сентября, 08:34
Три вида ценной рыбы в Свердловской области нельзя будет ловить этой осенью. Это сига, рипус и сибирский хариус. О том, на какие из водоемов будут распространены запреты рассказали в Нижнеобском территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.
Так, имеются определенные правила рыболовства. В приказе Минсельхоза России №646 имеется пункт о запретных периодах. Они могут быть весенними и осенними. Это касается не всех, а только некоторых из объектов. В основном периоды ограничений приходятся на нерест.
Например, нерест сига в Свердловской области уже начался. Обитает эта рыба в озере Таватуй. Запрет начал действовать 20 сентября и окончит свое действие 20 ноября. А с 20 октября по 15 ноября нельзя будет ловить сибирский хариус повсеместно. Также с 15 октября начнет действие еще один запрет — на добычу рипуса. Водится он в Нижне-Качканарском водохранилище на реке Выя (Туринской). Продлится запрет до 10 декабря, пишет Ура.ру.
В рыбоохране предупреждают, что не стоит забывать и о других запретах. Так, на озере Таватуй в периоды нереста нельзя передвигаться на моторных лодках. На местах будут дежурить инспекторы, которые могут поймать рыбаков и выписать им штраф. За некоторые деяния также предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, ранее рыбак из Свердловской области рассказал о снижении количества улова в Невьянском районе.