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Posted 25 сентября, 10:48

Published 25 сентября, 10:48

Modified 25 сентября, 10:50

Updated 25 сентября, 10:50

Губернатор Свердловской области увеличил премии педагогам допобразования

Губернатор Свердловской области увеличил премии педагогам допобразования

25 сентября 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поднял размер премий сотрудникам дополнительного образования.

Премии сейчас достигают 60 тысяч рублей в зависимости от категории вознаграждений. Она была введена, чтобы воплотить проект «Уральская инженерная школа».

На нее вправе сделать заявку сотрудники кружков и секций, а также школьных и дошкольных учреждений, рассказали в региональном Департаменте информполитики региона.

Ежегодно 9 местных преподавателей допобразования становятся победителями губернаторской премии. Так, учитель с лучшими методиками в 2024 году получит 180 тысяч. Педагог на втором месте получит 140 тысяч, а на третьем — 110 тысяч.

Напомним, в Свердловской области губернаторскую премию вручили школьникам и учителям за достижения в учебе.

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