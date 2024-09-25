Губернатор Свердловской области увеличил премии педагогам допобразования

Posted 25 сентября, 10:48
Published 25 сентября, 10:48
Modified 25 сентября, 10:50
Updated 25 сентября, 10:50
Премии сейчас достигают 60 тысяч рублей в зависимости от категории вознаграждений. Она была введена, чтобы воплотить проект «Уральская инженерная школа».
На нее вправе сделать заявку сотрудники кружков и секций, а также школьных и дошкольных учреждений, рассказали в региональном Департаменте информполитики региона.
Ежегодно 9 местных преподавателей допобразования становятся победителями губернаторской премии. Так, учитель с лучшими методиками в 2024 году получит 180 тысяч. Педагог на втором месте получит 140 тысяч, а на третьем — 110 тысяч.
Напомним, в Свердловской области губернаторскую премию вручили школьникам и учителям за достижения в учебе.