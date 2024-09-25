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Posted 25 сентября, 14:55

Published 25 сентября, 14:55

Modified 25 сентября, 14:56

Updated 25 сентября, 14:56

Администрация Ивделя выплатит по 40 тысяч двум покусанным собакой школьникам

Искалеченные собакой школьники из Ивделя получат по 40 тысяч от местных властей

25 сентября 2024, 14:55
Фото: Изображение Midjourney

Администрация Ивделя выплатит по 40 тысяч двум покусанным собакой школьникам

Власти Ивделя по представлению прокуратуры и решению суда выплатят компенсацию двум подросткам, на которых напал бездомный пес.

Нападение произошло в поселке Маслово Ивделя ровно год назад. Два ребенка возвращались домой вечером, когда их атаковала агрессивная безнадзорная собака, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Одному из школьников собака прокусила затылок, второму изорвала все лицо — у ребенка были диагностированы серьезные раны щеки, носа и переносицы. Подросткам пришлось пройти длительное лечение.

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что власти Ивделя, которые обязаны отлавливать бездомных животных, не выполнили свои обязанности. Суд обязал выплатить детям компенсацию в размере 40 тысяч рублей каждому.

Ранее в Свердловской области предложили ввести алименты за брошенных собак.

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