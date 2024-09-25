Искалеченные собакой школьники из Ивделя получат по 40 тысяч от местных властей

Posted 25 сентября, 14:55
Published 25 сентября, 14:55
Modified 25 сентября, 14:56
Updated 25 сентября, 14:56
Нападение произошло в поселке Маслово Ивделя ровно год назад. Два ребенка возвращались домой вечером, когда их атаковала агрессивная безнадзорная собака, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Одному из школьников собака прокусила затылок, второму изорвала все лицо — у ребенка были диагностированы серьезные раны щеки, носа и переносицы. Подросткам пришлось пройти длительное лечение.
В ходе проверки прокуратуры было установлено, что власти Ивделя, которые обязаны отлавливать бездомных животных, не выполнили свои обязанности. Суд обязал выплатить детям компенсацию в размере 40 тысяч рублей каждому.
Ранее в Свердловской области предложили ввести алименты за брошенных собак.