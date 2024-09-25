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Posted 25 сентября, 06:52

Published 25 сентября, 06:52

Modified 25 сентября, 06:54

Updated 25 сентября, 06:54

Из-за задержки электрички «Екатеринбург — Каменск-Уральский» начата проверка

Из-за задержки электрички «Екатеринбург — Каменск-Уральский» начата проверка

25 сентября 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
В транспортной прокуратуре начали проводить проверку после того, как задержалась электричка «Ласточка», которая совершала маршрут из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Транспорт, согласно расписанию, должен был поехать из уральской столицы в 18:48, однако люди были вынуждены ждать электричку почти целый час, рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.

Пассажиры потребовали компенсацию за значительную задержку. В надзорном ведомстве организовали проверку по факту инцидента.

Напомним, 21 сентября 2024 года в Свердловской области массово задерживались пассажирские поезда и электрички.

Пассажиры застряли в Каменске-Уральском на два часа из-за задержки электрички
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Проверка#Прокуратура#Пассажиры#Электричка#Общественный транспорт#Екатеринбург#Задержка рейса
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