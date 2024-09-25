Из-за задержки электрички «Екатеринбург — Каменск-Уральский» начата проверка

Posted 25 сентября, 06:52
Published 25 сентября, 06:52
Modified 25 сентября, 06:54
Updated 25 сентября, 06:54
Транспорт, согласно расписанию, должен был поехать из уральской столицы в 18:48, однако люди были вынуждены ждать электричку почти целый час, рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.
Пассажиры потребовали компенсацию за значительную задержку. В надзорном ведомстве организовали проверку по факту инцидента.
Напомним, 21 сентября 2024 года в Свердловской области массово задерживались пассажирские поезда и электрички.