Как подготовить грядку и посадить озимый чеснок: самые важные правила

Posted 25 сентября, 14:46
Published 25 сентября, 14:46
Modified 25 сентября, 14:48
Updated 25 сентября, 14:48
Определите место для чесночной грядки на солнечной стороне, где нет застоев воды. Идеально, если в прошлом сезоне на этом месте росли бобовые, капуста или зелень. Чеснок любит рыхлую, богатую микроэлементами землю. За месяц до посадки — обычно в сентябре — почву перекапывают на глубину 20-30 см. Удалите все сорняки и остатки предыдущих культур.
Перед перекопкой чаще всего вносят органические подкормки — хорошо подойдут перегной или компост. Потребуется около 5-6 кг на 1 кв. м. Если почва слишком «тяжелая», то можно добавить торф. Некоторые дачники предпочитают минеральные удобрения, считая их более эффективными. Например, можно внести на грядку суперфосфат из расчета 30-40 граммов на 1 кв.м и калийную соль (25-30 г на 1 кв.м).
Культура очень хорошо растет на плодородной и хорошо дренированной земле, у которой уровень кислотности (pH) колеблется от 6,5 до 7 — это нейтральный тип. Культура любит достаточно легкий и рыхлый грунт, — отмечают эксперты портала antonovsad.ru.
После внесения удобрений и перекопки выровняйте поверхность граблями. Формируйте грядки шириной не более метра, чтобы удобно было ухаживать за посадками.
Подготовьте посадочный материал: разделите головки чеснока на зубчики за несколько дней до посадки. Отберите только крупные и здоровые зубчики без повреждений. Оптимальное время для посадки чеснока в зиму — за 3-4 недели до наступления устойчивых заморозков. Это обычно конец сентября — начало октября, в зависимости от региона.
Сделайте бороздки глубиной около 5-7 см с интервалом 25-30 сантиметров между рядами.
Зубчики должны располагаться на расстоянии около 10-15 см друг от друга. Легко присыпьте зубчики землей и слегка уплотните. После посадки как следует полейте грядку. Чтобы защитить посадки от заморозков и сохранить почву влажной, можно замульчировать грядку слоем торфа, перегноя или опавших листьев на 2-3 см.
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Источник: antonovsad.ru