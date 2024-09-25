Как подготовить грядку и посадить озимый чеснок: самые важные правила

Перед перекопкой чаще всего вносят органические подкормки — хорошо подойдут перегной или компост. Потребуется около 5-6 кг на 1 кв. м. Если почва слишком «тяжелая», то можно добавить торф. Некоторые дачники предпочитают минеральные удобрения, считая их более эффективными. Например, можно внести на грядку суперфосфат из расчета 30-40 граммов на 1 кв.м и калийную соль (25-30 г на 1 кв.м).