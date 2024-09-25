Капроновые колготки не порвутся и не пойдут стрелами: вот секрет правильной стирки

Капрон — очень тонкий и деликатный материал. Он хорошо тянется, но из-за этого подвержен образованию зацепок и разрывов. Колготки рвутся чаще, если неправильно подобраны по размеру, слишком натянуты или сидят слишком свободно. А еще женщины часто цепляют их ногтями и кольцами. Однако чаще всего колготки приходят в негодность именно из-за неправильной стирки.