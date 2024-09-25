Капроновые колготки не порвутся и не пойдут стрелами: вот секрет правильной стирки

Posted 25 сентября, 12:48
Published 25 сентября, 12:48
Modified 25 сентября, 12:50
Updated 25 сентября, 12:50
Капрон — очень тонкий и деликатный материал. Он хорошо тянется, но из-за этого подвержен образованию зацепок и разрывов. Колготки рвутся чаще, если неправильно подобраны по размеру, слишком натянуты или сидят слишком свободно. А еще женщины часто цепляют их ногтями и кольцами. Однако чаще всего колготки приходят в негодность именно из-за неправильной стирки.
Например, недопустимо стирать их в горячей воде с использование агрессивных моющих средств. Это сильно влияет на структуру волокон и ослабляет их.
Если вы — счастливый обладатель сушилки, не спешите знакомить колготки с этим чудом техники, так как интенсивный отжим может лишить их эластичности, — также советую эксперты портала novochag.ru.
Безопаснее всего стирать колготки вручную. Наполните раковину или тазик теплой водой и добавьте немного мягкого моющего средства для деликатных тканей. Осторожно поместите колготки в воду и аккуратно постирайте их, не растягивая ткань.
Если вы все же выбираете машинную стирку, тогда воспользуйтесь специальными сетками и мешками. Это поможет защитить колготки от грубой поверхности барабана и других предметов в машинке. Убедитесь, что в машину вместе с колготками не попали острые предметы из карманов одежды, которую вы стираете вместе с ними.
Выбирайте режим с низкой температурой и минимальными оборотами отжима. Это важно для сохранения структуры волокон. Избегайте использования кондиционеров, так как они делают ткань скользкой, что увеличивает риск появления затяжек. После стирки развесьте или разложите колготки на полотенце для сушки. Не стоит сушить их под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла радиаторами и обогревателями.
А вот такими способами можно быстро высушить одежду в холодной и сырой квартире.
Источник: novochag.ru