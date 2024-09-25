Мигрантам в РФ хотят запретить ножи и молотки: Поможет ли это снизить преступность

По мнению юриста, запрет на оборот холодного оружия и средств самообороны для мигрантов будет носить номинальный характер и кардинально не решит вопрос мигрантской преступности, поскольку вооружиться сегодня человек может чем угодно, и это совсем необязательно будет что-то, вызывающее подозрение. С одной стороны, решить эту проблему может вопрос целесообразности ношения того или иного предмета. Скажем, зачем человеку молоток, если он не строитель, идущий на работу? Или зачем человеку спица, если он не вяжет? С другой стороны, даже пишущая ручка может быть использована в качестве колющего оружия. То есть, при желании, квалифицировать как оружие можно чуть ли ни все, что есть у человека.