Момент страшного ДТП с многодетной семьей на въезде в Екатеринбург попал на видео

Posted 25 сентября, 15:44
Published 25 сентября, 15:44
Modified 25 сентября, 15:46
Updated 25 сентября, 15:46
Авария произошла утром в среду, 25 сентября, на улице Березовой, это въезд в Екатеринбург со стороны Верхней Пышмы.
Водитель иномарки ехал с большой скоростью, перестраиваясь из ряда в ряд, в результате чего столкнулся с Haval, вылетел на трамвайные пути и перевернулся.
Травмы получили жена владельца Mazda, а также его дети — 7, 10 и 12 лет. Всех пострадавших доставили в больницу. На месте аварии сразу же образовалась огромная пробка. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
Ранее УАЗ перевернулся на трассе Красноуральск — Серов, пострадали несколько человек.