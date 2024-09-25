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Posted 25 сентября, 15:44

Published 25 сентября, 15:44

Modified 25 сентября, 15:46

Updated 25 сентября, 15:46

Появилось видео серьезного ДТП с многодетной семьей на въезде в Екатеринбург

Момент страшного ДТП с многодетной семьей на въезде в Екатеринбург попал на видео

25 сентября 2024, 15:44
Фото: ГАИ Екатеринбурга

Появилось видео серьезного ДТП с многодетной семьей на въезде в Екатеринбург

Водитель автомобиля Mazda, в салоне которой находилась его супруга и дети, потерял управление и перевернулся на рельсах.

Авария произошла утром в среду, 25 сентября, на улице Березовой, это въезд в Екатеринбург со стороны Верхней Пышмы.

Водитель иномарки ехал с большой скоростью, перестраиваясь из ряда в ряд, в результате чего столкнулся с Haval, вылетел на трамвайные пути и перевернулся.

Травмы получили жена владельца Mazda, а также его дети — 7, 10 и 12 лет. Всех пострадавших доставили в больницу. На месте аварии сразу же образовалась огромная пробка. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Ранее УАЗ перевернулся на трассе Красноуральск — Серов, пострадали несколько человек.

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