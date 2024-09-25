Не останется ни следов от ботинок, ни шерсти: найден идеальный способ чистки ковра

Чтобы удалить остатки моющего средства, промойте поверхность чистой водой. Убедитесь, что вы полностью смыли чистящее средство, так как его остатки могут привести к быстрому повторному загрязнению. Используйте сухие полотенца, чтобы собрать лишнюю влагу. Приложите полотенце к ковру и надавите, чтобы влага впиталась, либо воспользуйтесь пылесосом с функцией влажной уборки. Оставьте ковер сушиться на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте прямых солнечных лучей, чтобы он не выцветал.