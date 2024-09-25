Не останется ни следов от ботинок, ни шерсти: найден идеальный способ чистки ковра

Posted 25 сентября, 13:28
Published 25 сентября, 13:28
Modified 25 сентября, 13:30
Updated 25 сентября, 13:30
Почистить ковер можно разными способами, в зависимости от его материала и степени загрязнения. Блогер и эксперт по домоводству Марина Жукова предлагает не покупать специальные средства для этой цели, а воспользоваться тем, что уже есть в доме.
Перед тем, как приступить к чистке, ковер необходимо тщательно пропылесосить. Начинайте с лицевой стороны, а затем перейдите к изнанке. Это поможет удалить пыль и мелкий мусор. Осмотрите ковер на наличие пятен. Для удаления свежих загрязнений можно использовать мягкую ткань и небольшое количество теплой воды. Промокайте пятно, не втирая, чтобы не разнести его по поверхности.
Вместо мыльного раствора эксперт предлагает воспользоваться таблетками для посудомоечной машины.
Для начала наливаем 2 литра горячей воды в ведро. Затем добавляем одну таблетку для посудомоечной машины <…> Чтобы усилить чистящие свойства, я добавляю 2 столовые ложки нашатырного спирта, — советует Марина Жукова.
Используйте губку или мягкую щетку, чтобы нанести раствор на ковер — работайте аккуратно, чтобы не повредить волокна. Каждый раз, макая щетку в чистящий раствор, стряхивайте лишнюю воду, чтобы ковер не слишком намокал.
Чтобы удалить остатки моющего средства, промойте поверхность чистой водой. Убедитесь, что вы полностью смыли чистящее средство, так как его остатки могут привести к быстрому повторному загрязнению. Используйте сухие полотенца, чтобы собрать лишнюю влагу. Приложите полотенце к ковру и надавите, чтобы влага впиталась, либо воспользуйтесь пылесосом с функцией влажной уборки. Оставьте ковер сушиться на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте прямых солнечных лучей, чтобы он не выцветал.
Если ковер сохраняет неприятный запах, равномерно посыпьте его пищевой содой и оставьте на несколько часов, затем пропылесосьте. Также от запаха поможет добавленный в раствор уксус, который к тому же придаст ворсу красивый блеск.
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