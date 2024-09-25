Новый вирус WELV из Китая: опасен ли он

Posted 25 сентября, 18:52
Published 25 сентября, 18:52
Modified 25 сентября, 18:54
Updated 25 сентября, 18:54
Первый зараженный обратился к китайским медикам после укуса клеща с жалобами на головную боль, повышение температуры тела и рвоту. В крови заболевшего был обнаружен ранее неизвестный ортонайровирус, названный учеными WELV — «вирус болотистых мест».
В сентябре текущего года вирусологи из Китая опубликовали предупреждение о распространении заболевания WELV. Они подчеркнули, что вирус крайне опасен, так как способен поражать нервную систему, сообщает newia.
В настоящее время предпосылок для попадания ортонайровируса на территорию Российской Федерации нет — ареал обитания клещей ограничен.
Однако теоретически вирус может проникнуть в РФ, масштабно торгующую с КНР.
Кроме того, клещи могут инфицировать зверей и птиц, а последние — занести вирус на территорию ДФО.
В настоящее время Роспотребнадзор осуществляет наблюдение за ситуацией и заверяет, что принимаются все меры, требуемые для недопущения распространения вируса в нашей стране. На территории Российской Федерации случаев заболевания вирусом WELV выявлено не было. Несмотря на это, эксперты рекомендуют сохранять бдительность и стараться не допускать попадания на тело клещей.