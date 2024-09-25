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Posted 25 сентября, 18:52

Published 25 сентября, 18:52

Modified 25 сентября, 18:54

Updated 25 сентября, 18:54

Новый вирус WELV из Китая: опасен ли он

Новый вирус WELV из Китая: опасен ли он

25 сентября 2024, 18:52
Фото: Изображение Midjourney
В КНР ученые идентифицировали новый вирус WELV, представляющий опасность для человека. В России вирусологи не исключают, что он появится и в нашей стране. Что уже известно о новом вирусе?

Первый зараженный обратился к китайским медикам после укуса клеща с жалобами на головную боль, повышение температуры тела и рвоту. В крови заболевшего был обнаружен ранее неизвестный ортонайровирус, названный учеными WELV — «вирус болотистых мест».

В сентябре текущего года вирусологи из Китая опубликовали предупреждение о распространении заболевания WELV. Они подчеркнули, что вирус крайне опасен, так как способен поражать нервную систему, сообщает newia.

В настоящее время предпосылок для попадания ортонайровируса на территорию Российской Федерации нет — ареал обитания клещей ограничен.

Однако теоретически вирус может проникнуть в РФ, масштабно торгующую с КНР.

Кроме того, клещи могут инфицировать зверей и птиц, а последние — занести вирус на территорию ДФО.

В настоящее время Роспотребнадзор осуществляет наблюдение за ситуацией и заверяет, что принимаются все меры, требуемые для недопущения распространения вируса в нашей стране. На территории Российской Федерации случаев заболевания вирусом WELV выявлено не было. Несмотря на это, эксперты рекомендуют сохранять бдительность и стараться не допускать попадания на тело клещей.

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