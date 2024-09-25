Новый вирус WELV из Китая: опасен ли он

В настоящее время Роспотребнадзор осуществляет наблюдение за ситуацией и заверяет, что принимаются все меры, требуемые для недопущения распространения вируса в нашей стране. На территории Российской Федерации случаев заболевания вирусом WELV выявлено не было. Несмотря на это, эксперты рекомендуют сохранять бдительность и стараться не допускать попадания на тело клещей.