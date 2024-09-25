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Posted 25 сентября, 16:05

Published 25 сентября, 16:05

Modified 25 сентября, 16:07

Updated 25 сентября, 16:07

В больнице Нижнего Тагила отделения работали без элементарного оборудования

Отделения тагильской больницы работали без элементарного оборудования

25 сентября 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney

В больнице Нижнего Тагила отделения работали без элементарного оборудования

В тагильской городской больнице №1 прокуратура нашла массу нарушений в работе отделений. Устранять нарушения приходится через суд.

Как установила в ходе проверки прокуратура Дзержинского района города, в офтальмологическом отделении лечебного учреждения не было самого необходимого оборудования. Также в больнице не были созданы условия для обслуживания инвалидов, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Врачи-офтальмологи работали без глазного фонарика и щелевой лампы. Сразу в нескольких отделениях на стенах не было настенных поручней и табличек со шрифтом Брайля для слабовидящих, а в гинекологии — специальных кроватей для людей с ограниченными возможностями.

По решению суда больница должна устранить нарушения и создать более комфортные условия для пациентов.

Ранее прокуратура в Ивделе через суд взыскала компенсацию в пользу двух подростков, покусанных собакой.

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#Лидия Шиманаева#Нижний Тагил#Больница#Прокуратура#Суд#Инвалиды#Здравоохранение#Медицинское оборудование#Екатеринбург
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