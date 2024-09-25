Отделения тагильской больницы работали без элементарного оборудования

Врачи-офтальмологи работали без глазного фонарика и щелевой лампы. Сразу в нескольких отделениях на стенах не было настенных поручней и табличек со шрифтом Брайля для слабовидящих, а в гинекологии — специальных кроватей для людей с ограниченными возможностями.