Отделения тагильской больницы работали без элементарного оборудования

Posted 25 сентября, 16:05
Published 25 сентября, 16:05
Modified 25 сентября, 16:07
Updated 25 сентября, 16:07
Как установила в ходе проверки прокуратура Дзержинского района города, в офтальмологическом отделении лечебного учреждения не было самого необходимого оборудования. Также в больнице не были созданы условия для обслуживания инвалидов, сообщает пресс-служба областного ведомства.
Врачи-офтальмологи работали без глазного фонарика и щелевой лампы. Сразу в нескольких отделениях на стенах не было настенных поручней и табличек со шрифтом Брайля для слабовидящих, а в гинекологии — специальных кроватей для людей с ограниченными возможностями.
По решению суда больница должна устранить нарушения и создать более комфортные условия для пациентов.
Ранее прокуратура в Ивделе через суд взыскала компенсацию в пользу двух подростков, покусанных собакой.