Победителями 1-го регионального фестиваля рекламы в Екатеринбурге стали 57 компаний

Posted 25 сентября, 14:24
Published 25 сентября, 14:24
Modified 25 сентября, 14:26
Updated 25 сентября, 14:26
Компетентное жюри оценило мастерство участников, которые подали заявки. Фестиваль уже проходит в третий раз, некоторые члены жюри присутствуют на нем ежегодно.
Лучшими стали 57 компаний, представляющие 12 городов России из разных регионов: 10 золотых наград, 17 серебряных и 30 бронзовых. Из Екатеринбурга отличились, например, Жизньмарт, Брусника, PUSH PUSH, О’Смысле и другие. Теперь обладатели «золота» смогут поучаствовать на Московском международном фестивале рекламы Red Apple.
Председатель блока Creative Максим Пономарев отметил, что у него сложилось ощущение того, что бренды стали решать новые появляющиеся задачи. При этом они используют интересные контент и форматы.
Людям, которым интересно узнать побольше о работах победителей, представленных на фестиваль, можно на официальном сайте.