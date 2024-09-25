tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 14:24

Published 25 сентября, 14:24

Modified 25 сентября, 14:26

Updated 25 сентября, 14:26

Победителями 1-го регионального фестиваля рекламы в Екатеринбурге стали 57 компаний

Победителями 1-го регионального фестиваля рекламы в Екатеринбурге стали 57 компаний

25 сентября 2024, 14:24
Фото: Скриншот официального сайта фестиваля
20 сентября 2024 года в Екатеринбурге были объявлены призеры Первого регионального фестиваля рекламы. Звания лучших в различных блоках получили 57 организаций.

Компетентное жюри оценило мастерство участников, которые подали заявки. Фестиваль уже проходит в третий раз, некоторые члены жюри присутствуют на нем ежегодно.

Лучшими стали 57 компаний, представляющие 12 городов России из разных регионов: 10 золотых наград, 17 серебряных и 30 бронзовых. Из Екатеринбурга отличились, например, Жизньмарт, Брусника, PUSH PUSH, О’Смысле и другие. Теперь обладатели «золота» смогут поучаствовать на Московском международном фестивале рекламы Red Apple.

Председатель блока Creative Максим Пономарев отметил, что у него сложилось ощущение того, что бренды стали решать новые появляющиеся задачи. При этом они используют интересные контент и форматы.

Людям, которым интересно узнать побольше о работах победителей, представленных на фестиваль, можно на официальном сайте.

#Евгения Сафина#Общество#Фестиваль#Конкурс#Реклама#Победители#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное