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Posted 25 сентября, 10:18

Published 25 сентября, 10:18

Modified 25 сентября, 10:20

Updated 25 сентября, 10:20

Предприятия в Свердловской области призывают ввести масочный режим

Предприятия в Свердловской области призывают ввести масочный режим

25 сентября 2024, 10:18
Фото: 1MI
Масочный режим предлагается ввести на предприятиях в Свердловской области. Это одна из мер профилактики во время подъема заболеваемости сезонными инфекциями, сообщила заместитель начальника Управления регионального ведомства Анжелика Пономарева.

По ее словам, документы на предприятия с рекомендациями и в органы власти уже разосланы по всему региону. Однако окончательное решение, вводить или нет масочный режим, остается за организациями.

Чаще всего, по словам специалиста, жители региона заражаются риновирусом.

Напомним, в Нижнем Тагиле также наблюдается рост заболеваемости сезонными инфекциями. Так, например, линия детской городской больницы для вызова врача на дом начала испытывать повышенную нагрузку. В ДГБ отметили, что вызовов действительно стало больше.

Также ранее стало известно о том, что в регион поступила партия вакцины от гриппа. Всего насчитывается 580 тысяч доз.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Заболеваемость#ОРВИ#Екатеринбург#Масочный режим
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