Предприятия в Свердловской области призывают ввести масочный режим

Posted 25 сентября, 10:18
Published 25 сентября, 10:18
Modified 25 сентября, 10:20
Updated 25 сентября, 10:20
По ее словам, документы на предприятия с рекомендациями и в органы власти уже разосланы по всему региону. Однако окончательное решение, вводить или нет масочный режим, остается за организациями.
Чаще всего, по словам специалиста, жители региона заражаются риновирусом.
Напомним, в Нижнем Тагиле также наблюдается рост заболеваемости сезонными инфекциями. Так, например, линия детской городской больницы для вызова врача на дом начала испытывать повышенную нагрузку. В ДГБ отметили, что вызовов действительно стало больше.
Также ранее стало известно о том, что в регион поступила партия вакцины от гриппа. Всего насчитывается 580 тысяч доз.