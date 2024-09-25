ПЦБК организовала большой праздник для сотрудников на юбилей компании

На площадке «Суперхимик» студенты политехнического университета устроили химическое шоу с различными реактивами, а ученики школы № 135 на площадке «Юный инженер» представили роботизированную модель бумагоделательной машины с системой автоматического штрихкодирования. Кроме того, на площадке «Суперпогрузчик» были продемонстрированы навыки виртуозного управления автопогрузчиком.