ПЦБК организовала большой праздник для сотрудников на юбилей компании

Posted 25 сентября, 18:11
Published 25 сентября, 18:11
Modified 25 сентября, 18:11
Updated 25 сентября, 18:11
Представители компании рассказали, что праздник для сотрудников ПЦБК прошёл на стадионе «Бумажник» в микрорайоне Бумкомбинат, собрав работников предприятия, ветеранов отрасли, студентов и других гостей. Об этом пишет properm.
В рамках мероприятия сотрудники ПЦБК демонстрировали свои профессиональные навыки на 10 тематических площадках.
На площадке «Суперхимик» студенты политехнического университета устроили химическое шоу с различными реактивами, а ученики школы № 135 на площадке «Юный инженер» представили роботизированную модель бумагоделательной машины с системой автоматического штрихкодирования. Кроме того, на площадке «Суперпогрузчик» были продемонстрированы навыки виртуозного управления автопогрузчиком.