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Posted 25 сентября, 18:11

Published 25 сентября, 18:11

Modified 25 сентября, 18:11

Updated 25 сентября, 18:11

ПЦБК организовала большой праздник для сотрудников на юбилей компании

ПЦБК организовала большой праздник для сотрудников на юбилей компании

25 сентября 2024, 18:11
Фото: pcbk.ru
20 сентября в Перми прошёл крупный праздник, посвящённый 65-летию ПЦБК и Дню работников леса. Мероприятие объединило около 2000 человек, о чём сообщили в пресс-службе компании.

Представители компании рассказали, что праздник для сотрудников ПЦБК прошёл на стадионе «Бумажник» в микрорайоне Бумкомбинат, собрав работников предприятия, ветеранов отрасли, студентов и других гостей. Об этом пишет properm.

В рамках мероприятия сотрудники ПЦБК демонстрировали свои профессиональные навыки на 10 тематических площадках.

На площадке «Суперхимик» студенты политехнического университета устроили химическое шоу с различными реактивами, а ученики школы № 135 на площадке «Юный инженер» представили роботизированную модель бумагоделательной машины с системой автоматического штрихкодирования. Кроме того, на площадке «Суперпогрузчик» были продемонстрированы навыки виртуозного управления автопогрузчиком.

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