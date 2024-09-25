Результаты проекта «Чистое небо» показали насколько улучшилась экология городов РФ

Первыми в антирейтинге стали Барнаул, Калининград и Кемерово, где загрязнение воздуха составляет 35–38 единиц на кубометр. Эти города, как и ранее, являются проблемными с точки зрения экологии. Неблагоприятная экологическая обстановка здесь была выявлена при помощи общественных замеров и подтверждена государственными данными. Кемерово демонстрирует стабильный рост уровня выбросов загрязняющих веществ. Правительство региона в данный момент не оказывает значительного влияния на эту ситуацию. А вот Норильск, прежде уверенно державшийся в списке самых загрязненных городов мира, показал быстрое улучшение показателей экологии. Входящая в федеральный проект «Чистый воздух» и реализуемая «Норникелем» «Серная программа» сыграла в этом основную роль, сообщают «Новые Известия».