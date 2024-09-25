Результаты проекта «Чистое небо» показали насколько улучшилась экология городов РФ

Posted 25 сентября, 08:07
Published 25 сентября, 08:07
Modified 25 сентября, 08:07
Updated 25 сентября, 08:07
Благодаря рейтингу стало известно, что в Казани, Санкт-Петербурге, Ярославле и Чебоксарах наблюдается относительно низкий уровень загрязнения воздуха. Внезапно в этом списке появился прежний лидер экологического антирейтинга — Норильск. Сейчас в этом городе фиксируется показатель загрязнения 3 единицы на кубометр. Во всех перечисленных городах измерительные приборы проекта «Чистое небо» продемонстрировали неплохой результат — до трех единиц на кубометр.
Первыми в антирейтинге стали Барнаул, Калининград и Кемерово, где загрязнение воздуха составляет 35–38 единиц на кубометр. Эти города, как и ранее, являются проблемными с точки зрения экологии. Неблагоприятная экологическая обстановка здесь была выявлена при помощи общественных замеров и подтверждена государственными данными. Кемерово демонстрирует стабильный рост уровня выбросов загрязняющих веществ. Правительство региона в данный момент не оказывает значительного влияния на эту ситуацию. А вот Норильск, прежде уверенно державшийся в списке самых загрязненных городов мира, показал быстрое улучшение показателей экологии. Входящая в федеральный проект «Чистый воздух» и реализуемая «Норникелем» «Серная программа» сыграла в этом основную роль, сообщают «Новые Известия».
Скептически настроенные россияне были не уверены в корректности представленных показателей по городу. Однако проект «Чистое небо» подтвердил: замеры качества воздуха сделаны датчиками в центре города, где ранее фиксировались значительные проблемы.
Росгидромет, в свою очередь, представил ежегодный обзор состояния и загрязнения окружающей среды. В документе сообщается, что Норильск был исключен из черного списка — оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе соответствует значению ИЗА > 7.
«Выбросы от стационарных источников и выбросы диоксида серы снизились по сравнению с 2022 годом на 140 тыс. тонн (8%)», — говорится в тексте.
Согласно прошлогодним результатам, в 12 городах-участниках совокупный объем выбросов опасных загрязняющих веществ сократился на 13,3%, а максимальный результат зафиксировали в проблемных Новокузнецке, Челябинске, Череповце, Медногорске и Красноярске. Об этом сообщили в Минприроды РФ.