Семейная наука в образовании: как научить молодежь ценностям семьи?

Posted 25 сентября, 07:34
Published 25 сентября, 07:34
Modified 25 сентября, 09:20
Updated 25 сентября, 09:20
Семейное воспитание, направленное на формирование уважения к семейным ценностям, должно начинаться уже в школе. Это поможет создать условия для воспитания ответственных граждан и гармоничных семейных отношений в будущем. Именно к такому выводу пришло большинство опрошенных людей на тему семьеведения в школах. Редакции TagilCity.ru удалось обсудить этот вопрос с учителями и родителями учеников разных школ Нижнего Тагила. В этой статье вы узнаете о том, как люди восприняли это нововведение в школах.
Семьеведение — это наука о семье и отношениях внутри нее. Простыми словами, это изучение того, как люди взаимодействуют в рамках семьи, как строятся отношения между супругами, родителями и детьми, и как семейные традиции и ценности передаются из поколения в поколение. Цель этой науки — помочь людям лучше понимать свои семейные отношения, улучшить коммуникацию и взаимодействие внутри семьи, а также научить молодых людей готовиться к созданию собственной семьи.
Программа семьеведения включает изучение семьи как общественной группы, процессов ее формирования и развития, межличностных отношений в семье, брачно-семейных связей и механизмов воздействия потребностей общества на семейный образ жизни. Это междисциплинарная отрасль научного знания, которая интегрирует знания о семье из различных областей, таких как социология, психология, экономика, педагогика, этика, демография, медицина, юриспруденция и другие. Программа семьеведения способствует развитию у детей навыков общения и взаимодействия внутри семьи, а также помогает им понять роль семьи в обществе и важность поддержания здоровых отношений в семейной среде.
Курс рассчитан на школьников двух возрастов:
Для учащихся 5-7 классов;
Для учащихся 8-9 классов.
Как известно, семья — это основное звено общества, и она оказывает огромное влияние на развитие личности ребенка. По мнению психологов, дети, растущие в любящих семьях, имеют больше шансов стать успешными взрослыми, поскольку они получают поддержку и понимание от близких людей. Но как научить молодых людей ценить семью и понимать важность её роли?
По данным исследований, проведенных Институтом семьи и детства Российской академии образования, около 60% подростков считают, что школа должна уделять большее внимание изучению семейных вопросов. Это говорит о том, что молодые люди осознают необходимость получения знаний о семье и семейных отношениях. Однако не все школы готовы к внедрению нового предмета в учебную программу, и многие педагоги испытывают трудности в организации уроков семьеведения.
Предмет этот обязательно нужен в школах, но вести такие уроки должны только грамотные специалисты с твердыми убеждениями на эту тему, но опять же без фанатизма. И тут уже появляются вопросы. Кому можно доверить такой важный предмет? Каким должен быть этот человек? — поделилась мнением с редакцией TagilCity.ru один из учителей Нижнего Тагила.
По мнению некоторых респондентов, современная молодежь находит свои интересы не в окружении семьи, близких и родных людей, они ищут это в интернете, бездумно поглощая все, что дает современный контент, при этом качество этого контента оставляет желать лучшего.
Моя шестилетняя дочь, уже имеет свои представления о том, каким должен быть ее избранник. И я вижу, что она черпает эту информацию из интернета, социальных сетей, видеороликов. Иногда это приводит к забавным ситуациям, как, например, когда она спросила меня, влюбилась ли я сразу в своего мужа и почему я не выбирала между несколькими претендентами. Но иногда её взгляды вызывают тревогу, ведь они формируются под влиянием ложных стереотипов, пропагандирующих богатство и красоту выше всего остального. Именно поэтому я уверена, что введение предмета «Семьеведения» в школах может существенно изменить ситуацию. Такой урок помог бы детям понять истинные ценности семьи, увидеть положительные примеры и осознать важность построения здоровых отношений. Пусть дети узнают, что семья — это не только любовь и взаимопонимание, но и совместный труд, поддержка и забота друг о друге, — высказал свое мнение для редакции TagilCity.ru Светлана Шпакова, ведущая праздников и мама троих детей.
Старшее поколение педагогов уверены, что еще 20 лет назад молодежь по-другому оценивала отношения нежели сейчас. Более практично, более осознано. Сейчас не понравилось — разбежались. Многие боятся, что в современных реалиях это будет обременение, а не счастье. Нет уверенности в будущем.
Сейчас молодежь в основном заботится только о себе. Их очень беспокоит то, что нужно будет заботиться о ком-то, что-то делать не только для себя. Их устраивает, что они сами по себе. Мысль о семье их приводит в ужас, а может, и вообще об этом не думают. Молодежь боится ответственности. Семьеведение покажет на сколько важна семья, — считает Светлана, заслуженный педагог Российской Федерации.
Введение предмета по семьеведению в школах имеет ряд преимуществ. Во-первых, оно способствует укреплению института семьи и помогает молодым людям понять важность семейных ценностей. Во-вторых, такой предмет может служить профилактикой ранних браков и разводов, так как позволяет молодым людям получить знания о том, как строить здоровые отношения в семье.
У нас большая проблема в стране с разводами. С тем, что огромное количество ребят не могут наблюдать в повседневной жизни маму и папу рядом. Чаще всего дети остаются с мамой, а мамы порой даже не подпускают пап к детям и всячески ограничивают их общение. Возможно для таких детей этот предмет и будет ценен и важен. Чтобы они понимали — может быть по другому. Сравнить в каких условиях выросли они и заиметь желание понять почему так вышло и как построить свою семью, чтобы не повторить путь родителей, — поделилась своим мнением с редакцией TagilCity.ru Светлана Яковлева, советник директора по воспитанию.
Многие эксперты утверждают, что наиболее эффективным способом обучения молодежи семейным ценностям является практическое применение полученных знаний. Организация встреч с представителями старшего поколения, посещение семейных центров и участие в мероприятиях, посвященных семейным традициям, могут способствовать лучшему пониманию роли семьи в жизни человека.
Считаю, что это правильное решение. Семейные ценности это не просто слова: умение знакомиться, общаться, вести совместный быт, обустраивать дом, ну и конечно вершина рождение детей, причём не ребенка, а детей. Именно семь — Я, должна быть для того чтобы жил и процветал народ, страна и продолжался род. И когда прививать эти ценности конечно со школы. Я так считаю, — высказал свое мнение редакции TagilCity.ru Дмитрий Язовских, директор школы № 100.
Однако, несмотря на очевидные преимущества, существуют и некоторые риски введения семьеведения в школах Нижнего Тагила. Некоторые родители опасаются, что изучение вопросов семьи может привести к преждевременному сексуальному просвещению и поведению. Поэтому важно проводить образовательные программы таким образом, чтобы они соответствовали возрастным особенностям учащихся и были направлены на формирование положительного образа семьи.
Необходимо учитывать и то, что в каждой школе должны быть свои особенности преподавания семейных ценностей. Важно учитывать региональные традиции, культурные особенности и уровень подготовки педагогов. В некоторых регионах России уже активно работают центры семейного образования, которые занимаются обучением учителей и родителей методикам преподавания семьеведения. Также не стоит забывать о важном решение с какого именно класса необходимо вводить уроки семьеведения.