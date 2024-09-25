Семейная наука в образовании: как научить молодежь ценностям семьи?

Семейное воспитание, направленное на формирование уважения к семейным ценностям, должно начинаться уже в школе. Это поможет создать условия для воспитания ответственных граждан и гармоничных семейных отношений в будущем. Именно к такому выводу пришло большинство опрошенных людей на тему семьеведения в школах. Редакции TagilCity.ru удалось обсудить этот вопрос с учителями и родителями учеников разных школ Нижнего Тагила. В этой статье вы узнаете о том, как люди восприняли это нововведение в школах.