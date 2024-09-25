Семиклассник в Первоуральске выпал из окна в школе

Posted 25 сентября, 09:54
Published 25 сентября, 09:54
Modified 25 сентября, 09:56
Updated 25 сентября, 09:56
Известно, что ЧП случилось во время перемены. Подросток, находясь в классе в отсутствие преподавателя, забрался на подоконник и свесил ноги. Вскоре он сорвался вниз, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Мальчика отвезли в медучреждение. Сотрудники прокуратуры и СК выясняют все обстоятельства происшествия. Во время проверки будет оценено соблюдение закона об охране здоровья детей сотрудниками школы.
Напомним, в Екатеринбурге из окна дома выпал школьник и скончался. Предположительно, ему было 15 лет.