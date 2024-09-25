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Posted 25 сентября, 09:54

Published 25 сентября, 09:54

Modified 25 сентября, 09:56

Updated 25 сентября, 09:56

Семиклассник в Первоуральске выпал из окна в школе

Семиклассник в Первоуральске выпал из окна в школе

25 сентября 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney
В Первоуральске из окна школы №5 выпал 13-летний ученик седьмого класса. Происшествие случилось 25 сентября 2024 года.

Известно, что ЧП случилось во время перемены. Подросток, находясь в классе в отсутствие преподавателя, забрался на подоконник и свесил ноги. Вскоре он сорвался вниз, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Мальчика отвезли в медучреждение. Сотрудники прокуратуры и СК выясняют все обстоятельства происшествия. Во время проверки будет оценено соблюдение закона об охране здоровья детей сотрудниками школы.

Напомним, в Екатеринбурге из окна дома выпал школьник и скончался. Предположительно, ему было 15 лет.

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