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Posted 25 сентября, 10:11

Published 25 сентября, 10:11

Modified 25 сентября, 11:48

Updated 25 сентября, 11:48

Сквозняки больше не будут гулять по дому: как быстро и легко утеплить окна на зиму

Сквозняки больше не будут гулять по дому: как быстро и легко утеплить окна на зиму

25 сентября 2024, 10:11
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Приближается зима, а значит пора позаботиться о тепле в доме. Чаще всего квартира выстывает из-за щелей в окнах, поэтому прежде всего нужно утеплить их. Сделать это достаточно легко с учетом современных средств и методов

Раньше окна утепляли с помощью старых газет и ваты. После того, как в России начали массово устанавливать пластиковые окна, многие вообще перестали заморачиваться этой проблемой. И зря. Пластиковые окна также изнашиваются со временем, в рамах появляются щели, сквозь которые легко проникает ветер. Энергопотери при этом могут быть очень велики. Есть несколько способов справиться со сквозняками и сохранить уют в квартире.

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Утепляем пластиковые окна

  • Используйте уплотнительную ленту. Специальные резиновые или силиконовые ленты для уплотнения окон помогут закрыть щели и предотвратить проникновение холодного воздуха. Их легко установить: достаточно наклеить ленту по контуру рамы.
  • Установите специальные термопленки. Это отличный способ уменьшить теплопотери через стекло. Они наклеиваются на стекло и обеспечивают дополнительную теплоизоляцию. Пленки легко монтируются с помощью фенов, создавая невидимый барьер на стекле.
Металлический слой пленки отражает от себя инфракрасные лучи, исходящие от отопительных приборов, и тепло остается в помещении. Таким образом пленка защищает от сквозняков и шума, подходит для любых окон. Фиксируется при помощи ленты с клейким слоем. При этом освещённость в комнате никак не меняется, — пишут эксперты портала novochag.ru.
  • Проверьте уплотнители. Осмотрите их на наличие повреждений и при необходимости замените, чтобы избежать сквозняков. Это можно сделать самостоятельно — в процедуре нет ничего сложного. Купить уплотнитель можно в магазине оконной фурнитуры. Чтобы не ошибиться с выбором, возьмите для образца кусок старого уплотнителя.
  • Заклейте стыки. Используйте специальный герметик для пластиковых окон, чтобы герметизировать стыки и избежать утечек тепла. Герметик наносится по периметру рамы.
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Профилактика время от времени нужна как пластиковым, так и деревянным окнам. Фото: Photo by Ozgu Ozden on Unsplash

Утепляем деревянные окна

  • Замена уплотнителей. Если уплотнители изношены, замените их новыми. Это поможет обеспечить плотное прилегание створок и уменьшить теплопотери.
  • Использование оконной замазки. Старая оконная замазка может трескаться и разваливаться. Удалите старую замазку и нанесите новую для лучшей герметизации.
  • Оклейка рам. Бумажный скотч или специальные оконные пленки помогут закрыть зазоры между рамой и стеклом. Это простой способ улучшить теплоизоляцию.
  • Установка штор или портьер. Толстые зимние шторы дополнительно изолируют помещение и предотвратят утечку тепла.
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Как еще можно предотвратить утечку тепла из окон

Можно обратиться в компанию по установке пластиковых окон и заказать установку временных дополнительных стекол. Они создадут дополнительную воздушную прослойку, уменьшая теплопотери.

Далеко не все знают, но тепло может утекать из-за неправильной регулировки створок пластиковых окон. На торце створки рядом с ручкой расположены так называемые цапфы (эксцентрики), небольшие металлические детали. Для изменения положения вам понадобится шестигранный ключ или пассатижи в зависимости от типа цапф. Поверните каждую из них на 90 градусов. В зимнем положении они обычно устанавливаются горизонтально. Если у вас сохранилась инструкция после установки пластиковых окон, то следуйте ее указаниям. Если нет, то попробуйте несколько положений и выберите то, в котором прижим будет самым плотным. Чтобы понять это, проведите тест с листом бумаги. Вставьте лист между створкой и рамой и закройте окно. Попробуйте вытянуть лист. Если он легко выходит, значит прижатие неплотное. Если бумагу зажало намертво, значит все сделано правильно.

Проверяйте окна на наличие трещин и повреждений. Закрытые или неработающие механизмы необходимо исправлять, чтобы окна закрывались герметично. Обратитесь к специалистам, которые осмотрят ваши окна и проведут текущий ремонт и заменят некачественные детали.

Выработайте режим проветривания. Открывайте окна регулярно, но не надолго. Это позволит освежить воздух в квартире и при этом сохранить желанное тепло.

Ранее мы рассказали, как быстро постирать старые и пыльные шторы.

Источник: novochag.ru

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