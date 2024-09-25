Сквозняки больше не будут гулять по дому: как быстро и легко утеплить окна на зиму

Далеко не все знают, но тепло может утекать из-за неправильной регулировки створок пластиковых окон. На торце створки рядом с ручкой расположены так называемые цапфы (эксцентрики), небольшие металлические детали. Для изменения положения вам понадобится шестигранный ключ или пассатижи в зависимости от типа цапф. Поверните каждую из них на 90 градусов. В зимнем положении они обычно устанавливаются горизонтально. Если у вас сохранилась инструкция после установки пластиковых окон, то следуйте ее указаниям. Если нет, то попробуйте несколько положений и выберите то, в котором прижим будет самым плотным. Чтобы понять это, проведите тест с листом бумаги. Вставьте лист между створкой и рамой и закройте окно. Попробуйте вытянуть лист. Если он легко выходит, значит прижатие неплотное. Если бумагу зажало намертво, значит все сделано правильно.