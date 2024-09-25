Сквозняки больше не будут гулять по дому: как быстро и легко утеплить окна на зиму

Posted 25 сентября, 10:11
Published 25 сентября, 10:11
Modified 25 сентября, 11:48
Updated 25 сентября, 11:48
Раньше окна утепляли с помощью старых газет и ваты. После того, как в России начали массово устанавливать пластиковые окна, многие вообще перестали заморачиваться этой проблемой. И зря. Пластиковые окна также изнашиваются со временем, в рамах появляются щели, сквозь которые легко проникает ветер. Энергопотери при этом могут быть очень велики. Есть несколько способов справиться со сквозняками и сохранить уют в квартире.
Металлический слой пленки отражает от себя инфракрасные лучи, исходящие от отопительных приборов, и тепло остается в помещении. Таким образом пленка защищает от сквозняков и шума, подходит для любых окон. Фиксируется при помощи ленты с клейким слоем. При этом освещённость в комнате никак не меняется, — пишут эксперты портала novochag.ru.
Можно обратиться в компанию по установке пластиковых окон и заказать установку временных дополнительных стекол. Они создадут дополнительную воздушную прослойку, уменьшая теплопотери.
Далеко не все знают, но тепло может утекать из-за неправильной регулировки створок пластиковых окон. На торце створки рядом с ручкой расположены так называемые цапфы (эксцентрики), небольшие металлические детали. Для изменения положения вам понадобится шестигранный ключ или пассатижи в зависимости от типа цапф. Поверните каждую из них на 90 градусов. В зимнем положении они обычно устанавливаются горизонтально. Если у вас сохранилась инструкция после установки пластиковых окон, то следуйте ее указаниям. Если нет, то попробуйте несколько положений и выберите то, в котором прижим будет самым плотным. Чтобы понять это, проведите тест с листом бумаги. Вставьте лист между створкой и рамой и закройте окно. Попробуйте вытянуть лист. Если он легко выходит, значит прижатие неплотное. Если бумагу зажало намертво, значит все сделано правильно.
Проверяйте окна на наличие трещин и повреждений. Закрытые или неработающие механизмы необходимо исправлять, чтобы окна закрывались герметично. Обратитесь к специалистам, которые осмотрят ваши окна и проведут текущий ремонт и заменят некачественные детали.
Выработайте режим проветривания. Открывайте окна регулярно, но не надолго. Это позволит освежить воздух в квартире и при этом сохранить желанное тепло.
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Источник: novochag.ru