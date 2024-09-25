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Posted 25 сентября, 09:32

Published 25 сентября, 09:32

Modified 25 сентября, 09:34

Updated 25 сентября, 09:34

Сотрудник НТМК в Нижнем Тагиле лишился 1,5 млн из-за «сотрудников» Росфинмониторинга

Сотрудник НТМК в Нижнем Тагиле лишился 1,5 млн из-за «сотрудников» Росфинмониторинга

25 сентября 2024, 09:32
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле сотрудник НТМК перевел мошенникам почти 1,5 миллиона рублей. Ему позвонила незнакомка и представилась сотрудником Росфинмониторинга. Она сообщила, что аккаунт на «Госуслугах» мужчины пытаются взломать и заверила, что нужно выполнить некоторые действия.

Тагильчанин был удивлен звонку и испугался за свои счета. Это помогло убедить его, что нужно перевести личные средства на якобы безопасные счета, а также опередить «аферистов» и взять в займ у банков средства раньше них.

Так, мужчина снял в банке 200 тысяч. После этого он получил кредитные средства. Все деньги он отправил на счета, которые ему были продиктованы девушкой, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Только когда тагильчанин вернулся домой и рассказал о случившемся супруге, он понял, что его обманули.

Ранее в Екатеринбурге студентка отдала мошенникам почти 600 тысяч рублей.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Обман#Мошенник#Екатеринбург
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