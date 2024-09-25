Сотрудник НТМК в Нижнем Тагиле лишился 1,5 млн из-за «сотрудников» Росфинмониторинга

Posted 25 сентября, 09:32
Published 25 сентября, 09:32
Modified 25 сентября, 09:34
Updated 25 сентября, 09:34
Тагильчанин был удивлен звонку и испугался за свои счета. Это помогло убедить его, что нужно перевести личные средства на якобы безопасные счета, а также опередить «аферистов» и взять в займ у банков средства раньше них.
Так, мужчина снял в банке 200 тысяч. После этого он получил кредитные средства. Все деньги он отправил на счета, которые ему были продиктованы девушкой, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Только когда тагильчанин вернулся домой и рассказал о случившемся супруге, он понял, что его обманули.
Ранее в Екатеринбурге студентка отдала мошенникам почти 600 тысяч рублей.