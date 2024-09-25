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Posted 25 сентября, 03:39

Published 25 сентября, 03:39

Modified 25 сентября, 03:41

Updated 25 сентября, 03:41

Тело человека найдено под окнами дома в Нижнем Тагиле

Тело человека найдено под окнами дома в Нижнем Тагиле

25 сентября 2024, 03:39
В Нижнем Тагиле обнаружили тело человека под окнами многоэтажки. ЧП случилось на улице Пожарского 24 сентября 2024 года.

Труп заметили прохожие и вызвали сотрудников экстренных служб, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Обстоятельства и причина смерти человека в настоящий момент неизвестны. Также не сообщается пол умершего.

Напомним, 20 сентября 2024 года в Екатеринбурге скончался горожанин, который перед смертью употреблял алкоголь со знакомым. Прохожие вызвали экстренные службы. Знакомый умершего, увидев правоохранителей, убежал.

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