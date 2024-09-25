Тело человека найдено под окнами дома в Нижнем Тагиле

Posted 25 сентября, 03:39
Published 25 сентября, 03:39
Modified 25 сентября, 03:41
Updated 25 сентября, 03:41
Труп заметили прохожие и вызвали сотрудников экстренных служб, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Обстоятельства и причина смерти человека в настоящий момент неизвестны. Также не сообщается пол умершего.
Напомним, 20 сентября 2024 года в Екатеринбурге скончался горожанин, который перед смертью употреблял алкоголь со знакомым. Прохожие вызвали экстренные службы. Знакомый умершего, увидев правоохранителей, убежал.