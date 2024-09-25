Тоннель для пешеходов пробьют в Екатеринбурге под мостом через Исеть

Posted 25 сентября, 11:51
Published 25 сентября, 11:51
Modified 25 сентября, 11:53
Updated 25 сентября, 11:53
Управление капстроительства на данный момент ищет компанию, которая возьмется выполнять эти работы. При этом дата начала работ не сообщается, а закончить их должны не позже ноября 2025 года. об этом говорится на сайте госзакупок.
Длина будущего подземного перехода — 30 метров, а ширина — 4 метра. Также в тоннеле оборудуют видеонаблюдение. Рабочие будут обновлять водопровод, канализацию, уличное освещение и другие коммуникации. На самом мосту появится подсветка.
Бюджет данного проекта — 371 миллион рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается компания-подрядчик, которая отремонтирует кровлю в спортивной школе №3.