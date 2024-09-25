tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 11:51

Published 25 сентября, 11:51

Modified 25 сентября, 11:53

Updated 25 сентября, 11:53

Тоннель для пешеходов пробьют в Екатеринбурге под мостом через Исеть

Тоннель для пешеходов пробьют в Екатеринбурге под мостом через Исеть

25 сентября 2024, 11:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге для пешеходов сделают тоннель под мостом через реку Исеть. По этому подземному переходу горожане смогут пройти от улицы Малышева до цирка.

Управление капстроительства на данный момент ищет компанию, которая возьмется выполнять эти работы. При этом дата начала работ не сообщается, а закончить их должны не позже ноября 2025 года. об этом говорится на сайте госзакупок.

Длина будущего подземного перехода — 30 метров, а ширина — 4 метра. Также в тоннеле оборудуют видеонаблюдение. Рабочие будут обновлять водопровод, канализацию, уличное освещение и другие коммуникации. На самом мосту появится подсветка.

Бюджет данного проекта — 371 миллион рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается компания-подрядчик, которая отремонтирует кровлю в спортивной школе №3.

Строительные работы на Шарташе в Екатеринбурге приостановлены
Узнать подробнее
Читайте также:
Необычные памятники, огромный ТЦ, ремонт теплосетей в Тагиле, новый подрядчик и грибыДоделывать мост через Тагильский пруд будет новый подрядчикОхранников для плотины у завода-музея ищут в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Общество#Пешеходы#Подрядчик#Бюджет#Мост#Проект#Видеонаблюдение#Река Исеть#Работы#Екатеринбург#Подземный переход
Подпишитесь
Популярное