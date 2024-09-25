Трамвайные пути на Эльмаше в Екатеринбурге заблокированы из-за ДТП

Posted 25 сентября, 06:03
Published 25 сентября, 06:03
Modified 25 сентября, 06:05
Updated 25 сентября, 06:05
Авария произошла на перекрестке улицы Березовая — проспекта Космонавтов. Автомобиль в результате перевернулся. Пострадали четыре человека, трое из них — дети, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Из-за этого в районе ДТП встало движение трех трамваев, которые ехали в Верхнюю Пышму. Транспортное движение осложнено в обе стороны.
Напомним, 24 сентября 2024 года в центре Екатеринбурга из-за отключения светофоров образовалась огромная пробка.