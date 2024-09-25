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Posted 25 сентября, 06:03

Published 25 сентября, 06:03

Modified 25 сентября, 06:05

Updated 25 сентября, 06:05

Трамвайные пути на Эльмаше в Екатеринбурге заблокированы из-за ДТП

Трамвайные пути на Эльмаше в Екатеринбурге заблокированы из-за ДТП

25 сентября 2024, 06:03
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На Эльмаше в Екатеринбурге оказались заблокировано движение трамваев в Верхнюю Пышму из-за ДТП с перевернувшимся автомобилем. Происшествие случилось 25 сентября 2024 года.

Авария произошла на перекрестке улицы Березовая — проспекта Космонавтов. Автомобиль в результате перевернулся. Пострадали четыре человека, трое из них — дети, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Из-за этого в районе ДТП встало движение трех трамваев, которые ехали в Верхнюю Пышму. Транспортное движение осложнено в обе стороны.

Напомним, 24 сентября 2024 года в центре Екатеринбурга из-за отключения светофоров образовалась огромная пробка.

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся в Свердловской области
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