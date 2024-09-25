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Posted 25 сентября, 17:21

Published 25 сентября, 17:21

Modified 25 сентября, 17:23

Updated 25 сентября, 17:23

Улетевшая крыша, больница без оборудования, вспышка ОРВИ в Тагиле, карантин и рыбалка

Улетевшая крыша, больница без оборудования, вспышка ОРВИ в Тагиле, карантин и рыбалка

25 сентября 2024, 17:21
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В поселке под Тагилом ветер унес крышу дома. Тагильская больница работала без необходимого оборудования. В городе растет заболеваемость ОРВИ. В Свердловской области школы и детсады закрываются на карантин. TagilCity.ru рассказывает о запрете на рыбалку в регионе. Подводим итоги за 25 сентября.

Порыв сильного ветра сорвал и унес крышу одного из частных домов в поселке Матвеево под Нижним Тагилом. Местные жители решили помочь семье и сейчас собирают посильную помощь на восстановление кровли.

Сильный ветер сорвал крышу дома в деревне Матвеева под Нижним Тагилом
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Отделения больницы №1 в Нижнем Тагиле были плохо оснащены. В офтальмологии у врачей не было специального фонарика и щелевой лампы. В санузлах еще ряда отделений не было поручней, а в гинекологии инвалидам приходилось спать на обычных кроватях.

Отделения тагильской больницы работали без элементарного оборудования
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В городах Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, растет заболеваемость ОРВИ. Большая часть заболевших — дети. Родители жалуются, что очень сложно дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом.

В Нижнем Тагиле начала расти заболеваемость ОРВИ
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На фоне роста ОРВИ образовательные учреждения Свердловской области закрываются на карантин. На дистант уже отправлены ученики 189 классов разных школ. Также дома приходится сидеть дошкольникам из 107 групп детских садов. В структуре заболеваемости лидируют риновирусы и микоплазменные пневмонии.

Сотни классов в школах и групп в детсадах закрыты на карантин в Свердловской области
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Три вида рыб нельзя ловить в водоемах Свердловской области — сигу, рипуса и сибирского хариуса. Это связано с периодом нереста данных видов рыб. Запрет на вылов сиги вступил с 20 сентября, на две другие породы он вступит в силу в октябре. Рыбаки, которые попробуют нарушить запрет, могут получить штраф.

Где и какую рыбу запрещено ловить в Свердловской области?
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