Улетевшая крыша, больница без оборудования, вспышка ОРВИ в Тагиле, карантин и рыбалка

Posted 25 сентября, 17:21
Published 25 сентября, 17:21
Modified 25 сентября, 17:23
Updated 25 сентября, 17:23
Порыв сильного ветра сорвал и унес крышу одного из частных домов в поселке Матвеево под Нижним Тагилом. Местные жители решили помочь семье и сейчас собирают посильную помощь на восстановление кровли.
Отделения больницы №1 в Нижнем Тагиле были плохо оснащены. В офтальмологии у врачей не было специального фонарика и щелевой лампы. В санузлах еще ряда отделений не было поручней, а в гинекологии инвалидам приходилось спать на обычных кроватях.
В городах Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, растет заболеваемость ОРВИ. Большая часть заболевших — дети. Родители жалуются, что очень сложно дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом.
На фоне роста ОРВИ образовательные учреждения Свердловской области закрываются на карантин. На дистант уже отправлены ученики 189 классов разных школ. Также дома приходится сидеть дошкольникам из 107 групп детских садов. В структуре заболеваемости лидируют риновирусы и микоплазменные пневмонии.
Три вида рыб нельзя ловить в водоемах Свердловской области — сигу, рипуса и сибирского хариуса. Это связано с периодом нереста данных видов рыб. Запрет на вылов сиги вступил с 20 сентября, на две другие породы он вступит в силу в октябре. Рыбаки, которые попробуют нарушить запрет, могут получить штраф.