Улетевшая крыша, больница без оборудования, вспышка ОРВИ в Тагиле, карантин и рыбалка

Три вида рыб нельзя ловить в водоемах Свердловской области — сигу, рипуса и сибирского хариуса. Это связано с периодом нереста данных видов рыб. Запрет на вылов сиги вступил с 20 сентября, на две другие породы он вступит в силу в октябре. Рыбаки, которые попробуют нарушить запрет, могут получить штраф.