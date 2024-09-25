В Екатеринбурге общественники накрыли бордель эконом-класса

Posted 25 сентября, 06:37
Published 25 сентября, 06:37
Modified 25 сентября, 06:39
Updated 25 сентября, 06:39
Заведение на Сортировке скрывалось под видом хостела. По факту это был обычный салон интим услуг, только грязный и пропахший табаком.
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Ранее стало известно, с какой целью следователь из Омска звонила в бордель Екатеринбурга.