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Posted 25 сентября, 06:37

Published 25 сентября, 06:37

Modified 25 сентября, 06:39

Updated 25 сентября, 06:39

В Екатеринбурге общественники накрыли бордель эконом-класса

В Екатеринбурге общественники накрыли бордель эконом-класса

25 сентября 2024, 06:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге общественники обнаружили интим-салон эконом-класса. Основными клиентами заведения были граждане из средней Азии.

Заведение на Сортировке скрывалось под видом хостела. По факту это был обычный салон интим услуг, только грязный и пропахший табаком.

Работницы салона рассказали, что отказать иностранным гражданам невозможно — они сразу угрожают.

До приезда полиции девочки сначала плакали, а затем сбежали. Полицейские на месте застали одну. Она напилась и всех проклинала, пишет Ural Mash.

Ранее стало известно, с какой целью следователь из Омска звонила в бордель Екатеринбурга.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Проституция#Бордель#Екатеринбург#Инцидент
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