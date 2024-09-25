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Posted 25 сентября, 08:52

Published 25 сентября, 08:52

Modified 25 сентября, 08:54

Updated 25 сентября, 08:54

В Екатеринбурге в сквере Бориса Рыжего сделают суровую детскую площадку из труб

В Екатеринбурге в сквере Бориса Рыжего сделают суровую детскую площадку из труб

25 сентября 2024, 08:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в рамках заседания совета по развитию общественных пространств обсудили проект одного из городских скверов.

В столице Урала утвердили концепцию сквера на Титова. Он будет представлять собой 11 зон, среди которых будут выделены пространства для спорта, отдыха и питания.

Кроме того, на данной территории решили разместить необычную детскую площадку. Она будет иметь вид теплотрассы.

Центральным украшением сквера станет памятник знаменитому уральскому поэту Борису Рыжему, сообщает администрация Екатеринбурга.

фото: проектная документацияфото: проектная документация
фото: проектная документация

Напомним, детские площадки и скверы в Нижнем Тагиле приведут в порядок за 9 млн рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Благоустройство#Детская площадка#Екатеринбург
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