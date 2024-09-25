В Екатеринбурге в сквере Бориса Рыжего сделают суровую детскую площадку из труб

Posted 25 сентября, 08:52
Published 25 сентября, 08:52
Modified 25 сентября, 08:54
Updated 25 сентября, 08:54
В столице Урала утвердили концепцию сквера на Титова. Он будет представлять собой 11 зон, среди которых будут выделены пространства для спорта, отдыха и питания.
Кроме того, на данной территории решили разместить необычную детскую площадку. Она будет иметь вид теплотрассы.
Центральным украшением сквера станет памятник знаменитому уральскому поэту Борису Рыжему, сообщает администрация Екатеринбурга.