В Каменске-Уральском простились с погибшим на СВО десантником

Posted 25 сентября, 13:48
Published 25 сентября, 13:48
Modified 25 сентября, 13:50
Updated 25 сентября, 13:50
25 сентября героя похоронили с воинскими почестями селе Бутка Талицкого района.
Дмитрий участвовал в спецоперации с 2023 года. Он выполнял боевые задачи на территории ЛДНР. 30 августа боец погиб, выполняя важное боевое задание.
У героя остались жена, дети и внуки.
Близкие вспоминают Дмитрия как прекрасного мужа, отца и дедушку, верного семьянина.
Родным на вечное хранение передали орден Мужества и голубой берет крылатой гвардии, сообщает администрация Каменска-Уральского.
Ранее в Нижнем Тагиле простились с молодым героем СВО.