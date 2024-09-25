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Posted 25 сентября, 13:48

Published 25 сентября, 13:48

Modified 25 сентября, 13:50

Updated 25 сентября, 13:50

В Каменске-Уральском простились с погибшим на СВО десантником

В Каменске-Уральском простились с погибшим на СВО десантником

25 сентября 2024, 13:48
Фото: фото: администрация Каменска-Уральского
В Каменске-Уральском простились с погибшим на СВО десантником. Дмитрий Чуприянов погиб под Коренево 30 августа.

25 сентября героя похоронили с воинскими почестями селе Бутка Талицкого района.

Дмитрий участвовал в спецоперации с 2023 года. Он выполнял боевые задачи на территории ЛДНР. 30 августа боец погиб, выполняя важное боевое задание.

У героя остались жена, дети и внуки.

Близкие вспоминают Дмитрия как прекрасного мужа, отца и дедушку, верного семьянина.

Родным на вечное хранение передали орден Мужества и голубой берет крылатой гвардии, сообщает администрация Каменска-Уральского.

Ранее в Нижнем Тагиле простились с молодым героем СВО.

В Свердловской области простятся с погибшим на СВО капитаном Сергеем Месиловым
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Каменск-Уральский#Екатеринбург#Умер#Боец
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