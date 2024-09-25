В Нижнем Тагиле начала расти заболеваемость ОРВИ

Posted 25 сентября, 08:32
Published 25 сентября, 08:32
Modified 25 сентября, 09:12
Updated 25 сентября, 09:12
Некоторые населенные пункты Свердловской области демонстрируют повышенный уровень заболеваемости. В частности, в поселке Уральском, Тугулыме, Каменске-Уральском и Каменском районе, ЗАТО Свободном и Верхней Туре наблюдается более высокий показатель заболеваемости, чем в других районах.
В Екатеринбурге число случаев ОРВИ увеличилось на 14,4%, но все равно остается ниже среднего многолетнего уровня. В Нижнем Тагиле дела обстоят не лучшим образом. В редакцию TagilCity.ru написала одна из родительниц и рассказала с каким трудом ей удалось дозвониться до детской поликлиники.
Ребенок заболел, хотела врача вызвать на дом. В детской больнице очень большая очередь на вызовы, я минут 30-40 дозванивалась и ждала, 43 в очереди, — рассказала редакции TagilCity.ru Александра, жительница Нижнего Тагила.
В пресс-службе детской городской больницы нам подтвердили о загруженности телефонной линии в связи с вероятной вспышкой заболеваемости и напомнили в какое время дозвониться до дежурного врача легче всего.
Очень много обращений. Возможно начинается подъем заболеваемости. Кроме кол-центра, врача на дом можно вызвать по номеру 122, — прокомментировали ситуацию специально для TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.
Эпидемиологи напоминают о необходимости защиты от гриппа путем вакцинации. К 16 сентября 2024 года прививку против гриппа сделали уже 556 тысяч человек, что составляет 13,5% от общего количества населения. Вакцинация остается наиболее эффективным способом предотвращения инфекционных заболеваний. Помимо этого, рекомендуется следовать мерам профилактики: регулярное мытье рук, избегание прикосновений к лицу, соблюдение социальной дистанции и ведение здорового образа жизни. При первых признаках болезни следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.
Ранее мы писали, что в школах Екатеринбурга отменяют мероприятия из-за вспышки пневмонии. Заболевание обнаружили в нескольких десятках классов в Академическом районе.