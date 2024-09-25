В Нижнем Тагиле начала расти заболеваемость ОРВИ

Эпидемиологи напоминают о необходимости защиты от гриппа путем вакцинации. К 16 сентября 2024 года прививку против гриппа сделали уже 556 тысяч человек, что составляет 13,5% от общего количества населения. Вакцинация остается наиболее эффективным способом предотвращения инфекционных заболеваний. Помимо этого, рекомендуется следовать мерам профилактики: регулярное мытье рук, избегание прикосновений к лицу, соблюдение социальной дистанции и ведение здорового образа жизни. При первых признаках болезни следует оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.