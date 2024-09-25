В рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» вошли управленцы из «Почты России»

Posted 25 сентября, 16:42
Published 25 сентября, 16:42
Modified 25 сентября, 16:43
Updated 25 сентября, 16:43
По версии Ассоциации менеджеров России и издательского дома «Коммерсантъ», Михаил Волков, занимающий пост генерального директора АО «Почта России», занял одну из ведущих позиций среди топ-менеджеров в сфере связи и телекоммуникаций.
Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» подводит итоги работы за год и выявляет наиболее квалифицированных управленцев страны, которые являются лидерами в своих отраслях и функциональных областях. При составлении этого рейтинга используется метод голосования экспертов, в ходе которого топ-менеджеры оценивают достижения своих коллег. В этом году это событие прошло уже в 25-й раз, пишет newizv.ru.
Михаил Юрьевич Волков родился в Спасске-Дальнем, Приморский край. Он окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «финансы и кредит».
Свою карьеру он начал в банковском секторе. С 2000 года он занимался развитием регионального бизнеса в Альфа-Банке. В 2012 году стал вице-президентом группы ВТБ, а с 2016 года в качестве старшего вице-президента курировал региональную сеть банка ВТБ.
В 2017 году он стал частью команды «Почты России», заняв должность заместителя генерального директора по операционному управлению, а вскоре стал членом правления АО «Почта России». В его обязанности входило внедрение стратегии, ориентированной на клиента, которая включала новые стандарты обслуживания, а также мониторинг качества сервиса, оптимизацию клиентского опыта и реализацию множества цифровых решений.
В 2021 году его пригласили возглавить проект по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи, которую разработало Министерство финансов РФ. Менее чем за год была сформирована стратегия и основана компания с инновационным продуктом и сетью дистрибуции с более чем 70 тыс. точек. В январе 2023 года он был назначен генеральным директором «Почты России» с целью улучшения показателей организации.
Михаил Волков стремится создать почту, которая станет надежным партнером для бизнеса как в стране, так и за ее пределами, а также будет центром предоставления социальных услуг для граждан. Он регулярно посещает региональные отделения, общается с сотрудниками почты, рассматривая уровень удовлетворенности клиентов и лояльность сотрудников как основные показатели эффективности работы компании.
В список «Топ-1000 российских менеджеров» вошли и другие члены команды «Почты России».