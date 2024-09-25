В рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» вошли управленцы из «Почты России»

В 2021 году его пригласили возглавить проект по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи, которую разработало Министерство финансов РФ. Менее чем за год была сформирована стратегия и основана компания с инновационным продуктом и сетью дистрибуции с более чем 70 тыс. точек. В январе 2023 года он был назначен генеральным директором «Почты России» с целью улучшения показателей организации.