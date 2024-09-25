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Posted 25 сентября, 09:16

Published 25 сентября, 09:16

Modified 25 сентября, 09:18

Updated 25 сентября, 09:18

В РФ введут новые вступительные испытания для поступления в вузы

В РФ введут новые вступительные испытания для поступления в вузы

25 сентября 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
Минобрнауки РФ рекомендовал новый перечень вступительных испытаний для абитуриентов, которые поступают в вузы. После обсуждений проекта он пройдет антикоррупционную экспертизу, а когда его одобрит Минюст, будет готов итоговый вариант.

Окончательный перечень экзаменов формируют университеты. Однако в министерстве образования порекомендовали ориентироваться на список, составленный властями. Так, если раньше для поступления на многие специальности достаточно было сдать три ЕГЭ, то теперь количество экзаменов станет больше. В некоторых вариантах проекта присутствуют комбинации с 4-5 видами ЕГЭ, пишут «Новые известия».

При этом в технических вузах от абитуриентов могут потребовать ЕГЭ по физике, а не по профильной математике. К примеру, на направление «Фундаментальная и прикладная химия» кроме русского языка и химии предлагаются дополнительные: информатика, биология, физика и математика. На специальности, связанные с математикой и инженерией, кроме русского языка, информатики и математики в списке добавились естественные науки.

Также, если раньше почти по всем специальностям можно было выбирать для сдачи иностранные языки, то теперь их убрали из большинства технических, экономических, медицинских и естественно-научных направлений. Кроме иностранного из многих перечней исчезло и обществознание. Вместо него выпускники будут вынуждены сдавать химию, географию, физику, биологию или информатику.

По словам замминистра науки Дмитрия Афанасьева, нововведения связаны с тем, чтобы обеспечить прием в вузы самых подготовленных абитуриентов. Новый приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года, а вузы обязаны проинформировать о правилах приема до 20 января 2025 года. После этого остается 10 дней для того, чтобы просмотреть списки и подать заявки на ЕГЭ по выбранным предметам. Родители выпускников и педагоги опасаются, что из-за этого время и деньги, потраченные на репетиторов, могут оказаться потраченными впустую. Многие преподаватели убеждены, что новые правила нужно ввести позже хотя бы на два-три года.

Выпускники школ в РФ будут сдавать новые экзамены для поступления в вузы
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