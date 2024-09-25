В РФ введут новые вступительные испытания для поступления в вузы

По словам замминистра науки Дмитрия Афанасьева, нововведения связаны с тем, чтобы обеспечить прием в вузы самых подготовленных абитуриентов. Новый приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года, а вузы обязаны проинформировать о правилах приема до 20 января 2025 года. После этого остается 10 дней для того, чтобы просмотреть списки и подать заявки на ЕГЭ по выбранным предметам. Родители выпускников и педагоги опасаются, что из-за этого время и деньги, потраченные на репетиторов, могут оказаться потраченными впустую. Многие преподаватели убеждены, что новые правила нужно ввести позже хотя бы на два-три года.