В РФ введут новые вступительные испытания для поступления в вузы

Posted 25 сентября, 09:16
Published 25 сентября, 09:16
Modified 25 сентября, 09:18
Updated 25 сентября, 09:18
Окончательный перечень экзаменов формируют университеты. Однако в министерстве образования порекомендовали ориентироваться на список, составленный властями. Так, если раньше для поступления на многие специальности достаточно было сдать три ЕГЭ, то теперь количество экзаменов станет больше. В некоторых вариантах проекта присутствуют комбинации с 4-5 видами ЕГЭ, пишут «Новые известия».
При этом в технических вузах от абитуриентов могут потребовать ЕГЭ по физике, а не по профильной математике. К примеру, на направление «Фундаментальная и прикладная химия» кроме русского языка и химии предлагаются дополнительные: информатика, биология, физика и математика. На специальности, связанные с математикой и инженерией, кроме русского языка, информатики и математики в списке добавились естественные науки.
Также, если раньше почти по всем специальностям можно было выбирать для сдачи иностранные языки, то теперь их убрали из большинства технических, экономических, медицинских и естественно-научных направлений. Кроме иностранного из многих перечней исчезло и обществознание. Вместо него выпускники будут вынуждены сдавать химию, географию, физику, биологию или информатику.
По словам замминистра науки Дмитрия Афанасьева, нововведения связаны с тем, чтобы обеспечить прием в вузы самых подготовленных абитуриентов. Новый приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года, а вузы обязаны проинформировать о правилах приема до 20 января 2025 года. После этого остается 10 дней для того, чтобы просмотреть списки и подать заявки на ЕГЭ по выбранным предметам. Родители выпускников и педагоги опасаются, что из-за этого время и деньги, потраченные на репетиторов, могут оказаться потраченными впустую. Многие преподаватели убеждены, что новые правила нужно ввести позже хотя бы на два-три года.